Hamburg. Die Hansestadt darf sich über einen nicht unbedeutenden Erfolg bei ihrer Ansiedlungspolitik freuen: Einer der weltweit größten Anbieter von Rechenzentren kommt nach Hamburg. Am heutigen Donnerstag eröffnet nach Abendblatt-Informationen das US-Unternehmen Equinix einen Standort am Vierenkamp unweit vom Flughafen. Die Amerikaner haben bereits bundesweit Dependancen in Frankfurt, Düsseldorf und München.

„Als eine der führenden digitalen Städte Deutschlands wird Hamburg eine immer größere Bedeutung für die deutsche Digitalwirtschaft einnehmen. Für zahlreiche in der Region ansässige Unternehmen wird es im Zuge dieser Entwicklung immer wichtiger, sich mit anderen Unternehmen, Partnern und Kunden überall auf der Welt zu vernetzen“, begründet das Unternehmen seinen Schritt, an die Elbe zu kommen.

Weitere Expansion geplant

Für den Kauf sowie in den Um- und Ausbau des Gebäudes in der Hansestadt investiert Equinix in der ersten Phase nach eigenen Angaben rund 30 Millionen Dollar, insgesamt sollen es dann 70 Millionen Euro sein. Das benachbarte Grundstück ist bereits für eine weitere Vergrößerung reserviert. In der Anfangsphase werden 30 Arbeitsplätze geschaffen. Allerdings dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis die Zahl der Stellen deutlich steigen wird.

Equinix wurde 1998 gegründet und ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert. Die Aktie gehört zu den großen Gewinnern des Jahres, legte seit Januar um mehr als 50 Prozent zu. In Europa ist das Unternehmen seit 2007 aktiv, nachdem die Amerikaner IXEurope mit Sitz in London und insgesamt 14 Rechenzentren übernommen hatten.