Hamburg. Die Auftragsbücher leeren sich, die Auslastung der Betriebe sinkt, erstmals seit Langem wollen wieder mehr Firmen Mitarbeiter entlassen als neu einstellen, und ein Drittel von ihnen erwartet, dass sich ihr Umsatz im nächsten halben Jahr verringert. Wenige Monate vor Beginn der nächsten Tarifrunde mit der IG Metall im März 2020 zeichnen die Arbeitgeberverbände Nordmetall, Nord, Oldenburg, Ostfriesland und Bremen ein düsteres Bild der Lage in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. „Der Konjunktureinbruch im Norden ist da. Die Situation der Unternehmen ist so schlecht wie seit zehn Jahren nicht mehr“, sagt Nordmetall-Präsident Thomas Lambusch über die Ergebnisse der Herbstumfrage der Verbände in der Branche.

Die dabei ermittelten Daten „belegen den Abschwung. Alle unsere Befürchtungen haben sich bestätigt“, sagt Lambusch. So hat sich laut der Umfrage der Anteil der Unternehmen, die ihre aktuelle Geschäftslage als schlecht oder unbefriedigend bewerten, seit dem Frühjahr um 20 Prozentpunkte auf nun 40 Prozent erhöht. In Hamburg gibt es dabei eine Besonderheit: Einerseits liegt der Anteil der Hamburger Firmen in schlechter Wirtschaftslage mit zwölf Prozent über dem Durchschnitt (zehn Prozent). Andererseits bezeichnen mit 30 Prozent überdurchschnittlich viele Unternehmen ihre Lage als gut.

Negativer Trend in der Branche

Weitere Alarmsignale aus Sicht der Arbeitgeberverbände: Nur einem von 25 Unternehmen gelingt es nach eigenen Angaben, Kostensteigerungen durch Preiserhöhungen voll aufzufangen. Zudem ist die jahrelange Phase, in der in der Branche neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, offenbar beendet. In den befragten Unternehmen sollen in den nächsten Monaten mehr als 600 Arbeitsplätze abgebaut, aber nur gut 400 neu geschaffen werden. „Der negative Trend zieht sich vom Flugzeug- über den Auto- bis zum Schiffbau, vom Maschinenbau bis zu den Gießereien“, warnt Lambusch.

An der Umfrage hatten sich von den 660 Mitgliedsbetrieben (150.000 Beschäftigte) der Verbände gut 160 Unternehmen mit 112.000 Beschäftigten beteiligt. Nach Angaben von Nordmetall nahmen auch der gut ausgelastete Flugzeugbauer Airbus und die Kreuzfahrtschiff-Werften im Norden teil.

„Es kann kein ,Weiter so wie bisher‘ geben. Für Umverteilungsfantasien ist kein Platz mehr“, sagt Lambusch mit Blick auf die anstehenden Tarifverhandlungen mit der IG Metall. Auch die Politik dürfe die Unternehmen – etwa durch einen Rechtsanspruch auf mobiles Arbeiten oder durch noch mehr Mitbestimmung – nicht weiter belasten, so der Nordmetall-Präsident. Lambusch: „Die Arbeitskosten sind inzwischen so hoch, dass die Wettbewerbsfähigkeit der exportorientierten Unternehmen auf den Weltmärkten gelitten hat.“