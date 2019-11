Hamburg. So ein Tisch wie der, an dem er sitzt, so einer war es. Eine große runde Tischplatte auf einer Säule, beides aus Acryl. Genauso einen wollte er haben, jener Anrufer, der sich als Thomas vorstellte und den Marc-Stefan Glanz (52) zuerst für einen Stimmenimitator hielt. Für einen Scherzbold, der ihn reinlegen will. War es aber nicht, wie sich herausstellte. Sondern tatsächlich der Moderator Thomas Gottschalk, der bei Glanz einen Tisch in Auftrag geben wollte, angefertigt nach seinen individuellen Vorgaben und selbst gefertigten Skizzen.

Ein Foto von dem fertigen Stück hat Glanz heute noch, abgeheftet in einem DIN-A4-Ordner. Es zeigt einen großen Acryltisch auf schwarz-weißen Bodenfliesen. Aufgenommen ist das Bild im Schloss Marienfels, der damaligen Villa von Thomas Gottschalk. Glanz hat das Bild selbst gemacht – als er den Tisch auslieferte.

Bundesweit einmaliger Laden

Manchmal kommt ihm das selbst noch merkwürdig vor. Dass er heute den bundesweit einzigen Laden ausschließlich für Acrylglasmöbel betreibt, inzwischen sogar ein eigenes Werk hat, wo die Stücke gefertigt werden, jährlich 350.000 bis 400.000 Euro Umsatz macht. Er, der ursprünglich nie das im Jahr 1924 gegründete Möbelunternehmen seiner Familie übernehmen wollte.

Der als Jugendlicher die Nase voll davon hatte, im Laden mitzuhelfen, und nach der Schule lieber studierte und in einem Verlag arbeitete. Und der miterlebte, wie die Branche sich wandelte, große Möbelkonzerne und -häuser entstanden und die kleinen Läden verdrängten. Warum er dann trotzdem ein Geschäft übernommen hat, das eigentlich keine Zukunft zu haben schien? Glanz zuckt die Achseln, lacht. „Habe gemerkt, dass ich nicht für das Leben als Angestellter gemacht bin und lieber mein eigenes Ding machen will“, sagt er.

Eine neue Welt durch Onlinehandel

Sein eigenes Ding war damals das Internet. Auch wenn sich 2005 kaum jemand vorstellen konnte, dass man Möbel irgendwann online kauft – Glanz erkannte den neuen Vertriebskanal und baute ihn aus. „Unser erster Onlineshop war zwar aus heutiger Sicht ein Witz – trotzdem wurden wir mit ihm über die Grenzen Hamburgs hinweg bekannt.“ Plötzlich hätten sich Möglichkeiten erschlossen, die sein Vater und Großvater nie hatten. „Früher war man ja vor allem auf Laufkundschaft oder Mundpropaganda angewiesen“, erinnert sich Glanz. Doch mit dem Internet habe sich eine ganz neue Welt aufgetan – und neue Käufer. So wie Thomas Gottschalk, der ebenfalls durch das Internet auf die Acrylglasspezialisten aufmerksam wurde.

Ohne E-Commerce kaum überlebt

Mögen andere unter dem Onlinehandel leiden, Möbel Glanz profitiert von dem Internetgeschäft. Mehr als drei Viertel der Kunden des Unternehmens bestellen inzwischen über das Netz. Das ist weit mehr als in der Branche üblich. Denn auch wenn der Möbelkauf im Internet bei den Deutschen immer beliebter wird – das Angebot nutzen laut Befragungen tatsächlich nur rund ein Drittel der Kunden. „Ohne E-Commerce hätten wir kaum überlebt“, sagt Glanz und fügt hinzu: „Und ohne die Spezialisierung auf Acryl.“

Nachdem sich immer mehr abzeichnete, dass kleine Möbelhändler mit einem Vollsortiment nicht mit den großen Riesen mithalten können, hat Möbel Glanz sein Angebot komplett auf Tische, Stühle und Regale aus Acryl umgestellt. „Wir hatten gemerkt, dass diese Möbel bei uns im Laden besser funktionieren als alle anderen. Daher haben wir eine Nische gesehen – und sie besetzt“, so Glanz, der miterlebt hat, wie das Familienunternehmen erst von Blankenese nach Sülldorf zog, einen zweiten Laden an der Alsterdorfer Straße eröffnete – und schließlich nur noch den Standort in Alsterdorf fortführte. Weil die Mieten hier günstiger waren und man keinen Laden mehr in repräsentativer Lage benötigte. Weil Internet von überall aus funktioniert. So gut, dass Möbel Glanz seine Stücke inzwischen sogar selbst fertigt.

Pro Jahr werden etwa2500 Acrylmöbel gefertigt

2018 hat das Hamburger Unternehmen eine Acryl-Manufaktur in Österreich übernommen, die kurz vor der Schließung stand. „Wir wollten nicht länger von Lieferanten abhängig sein“, so der Firmenchef zu den Beweggründen. Etwa 2500 Möbelstücke aus Acryl werden in Nassereith in Tirol jährlich in Handarbeit gefertigt – die meisten davon auftragsbezogen als Einzelstücke. Drei Viertel der Möbel von Glanz sind Sonderfertigungen nach Kundenwünschen.

Zu den Kunden von Glanz gehören nicht nur Privatleute, sondern auch Hotels, Firmen, Fernsehsender oder Ministerien. „Vor allem Stehpulte bei Konferenzen werden geordert“, sagt Marc-Stefan Glanz und erzählt von Christian Quadflieg, der für seine Lesungen ein zerlegbares Rednerpult anfertigen ließ. Und von den Organisatoren der Bambi-Verleihung, die eines Tages aufgeregt bei ihm anriefen, weil sie ein gläsernes Stehpult benötigten. Und zwar schon am nächsten Tag.

„Eigentlich hatten sie schon eins, das hat dem Redner aber nicht gefallen“, erinnert sich Glanz, der durch Zufall noch ein Ausstellungsstück besaß und es sofort zur Verleihung des Medienpreises brachte. Dort erfuhr er dann auch, um wen es sich bei dem Redner handelte: den ehemaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher.