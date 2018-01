Wie Weitz seinen Porzellanladen fit macht für die Zukunft

Hamburg. Eine schöne Tasse kann Jürgen Weitz entzücken. Behutsam nimmt er ein Exemplar aus dem Regal. Hauchdünnes Porzellan, breiter Platinstreifen, klare Form. "Hier verbindet sich Tradition perfekt mit modernem Design", sagt er. Der Mann muss es wissen. Er ist Inhaber der Firma W. Weitz, führt das Unternehmen für feine Tischkultur in fünfter Generation. "Ich liebe Porzellan, lebe es", sagt der 58-Jährige, dessen Mutter früher die Weihnachts­tafel schon drei Tage vor dem Fest mit geerbter Spitzendecke und dem Familien-Service eindeckte. Das prägt.

Jetzt steht er im Obergeschoss seines Geschäftes am Neuen Wall. Unter 100 Jahre alten Stuckdecken des Jugendstilbaus sind Services von Meissen, Hermes, Royal Copenhagen oder der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin drapiert. Eine Tasse kostet schon mal 80 Euro aufwärts. In den beiden Etagen darunter geht es bodenständiger zu. Es gibt Geschirr für den gehobenen Alltagsgebrauch, aber auch ganz praktische Dinge wie Thermoskannen, Kerzen, Fondue-Sets und hochwertige Messer.

Er blickt optimistisch in die Zukunft

Weitz ist seit 1904 eine feste Institution in der Hamburger Innenstadt für alles rund um Küche und Tischkultur. Trotzdem sagt Jürgen Weitz: "Geld verdienen ist in der Branche nicht einfach." Nach schwierigen Jahren blickt der Chef von vier Standorten in Hamburg, neben der City-Filiale gibt es weitere im Alstertal Einkaufszentrum, Hannover und Bielefeld, wieder optimistisch in die Zukunft. "Auch das Weihnachtsgeschäft ist in diesem Jahr gut gelaufen."

Einer der letzten Porzellanläden der Stadt: Weitz am Neuen Wall

Foto: Marcelo Hernandez

Das Fachgeschäft in Alsternähe ist eines der letzten seiner Art. "In Hamburg gibt es kaum noch ein Dutzend Läden mit einem Kernsortiment rund um Tisch und Küche", sagt Thomas Grothkopp, Geschäftsführer des Handelsverbandes Koch- und Tischkultur. Im Vergleich zu anderen deutschen Städten sei der Schrumpfungsprozess in der Hansestadt in den vergangenen Jahrzehnten besonders stark fortgeschritten.

Feines Geschirr ist keine Tradition mehr

Zuletzt hatte Mitte 2016 das Traditionsgeschäft Lenffer am Großen Burstah im Nikolaiviertel geschlossen. Es gibt in der City nur noch spezialisierte Händler wie das Handelshaus Laegel (Backen), das Designforum (besondere Haushaltsdinge) oder One Kitchen (Kochen). Lenffer firmiert nach einer Neueröffnung am Rödingsmarkt mit dem Zusatz Interior Concepts. Dazu kommen Warenhäuser und einzelne Boutiquen renommierter Porzellanhersteller wie Dibbern, Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin, Meissen und WMF.

Hinter den Veränderungen des Porzellanhandels steht ein gesellschaft­licher Wandel: War es früher normal, dass sich die Familie am Esstisch mit dem feinen Sonntagsservice treffen, ist es heute die Ausnahme. Teller, Tassen, Schüsseln – das gibt es alles in zahllosen Varianten und günstig in Möbelgeschäften, Dekoläden, beim Discounter und im Internet.

Dabei ist es nicht so, dass weniger Hausrat und Produkte der Tisch- und Küchenausstattung gekauft werden. 2016 stieg der Umsatz in dem Segment bundesweit leicht um 0,6 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Bei Geschirr gab es sogar ein sattes Plus von 4,6 Prozent auf 779 Millionen Euro, ermittelte das Institut für Handelsforschung (IFH). Auch Töpfe und Pfannen verkauften sich besser: plus 2,5 Prozent auf 791 Millionen Euro. Aber, so Branchenexperte Grothkopp, "kleine Händler haben nur eine Chance, wenn sie ihre Nische finden und auf hochwertige Produkte setzen."

Jürgen Weitz ist auf einem guten Weg. Der Chef von 60 Mitarbeitern rechnet für 2017 mit einem Umsatzplus zwischen fünf und zehn Prozent – bei einem Jahresumsatz von etwa acht Millionen Euro. "Es ist das erste Mal seit Jahren, dass wir wieder Geld verdienen", sagt er ziemlich offen. Dafür hat der Spross der Porzellanladen-Dynastie einiges getan: sein Sortiment verändert und eine E-Commerce-Präsens aufgebaut. "Die Schränke bei denen, die als Kunden infrage kommen, sind voll", sagt er. Auch zähle heute bei der Anschaffung weniger das Prestige des weißen Goldes, wie Porzellan auch genannt wird, wichtiger seien Ästhetik und Funktionalität. "Vereinfacht gesagt: Es gibt keine Esszimmer mehr, aber eine lebendige Küche."

Weitz hat bereits mehrere Onlineshops aufgebaut

Die Ausstattung dafür bietet er auch in seinen Läden an, je außergewöhnlicher und besonderer, desto besser. Insgesamt führt der Fachhändler mehr als 37.000 Artikel im Sortiment. Dabei nehme der Bereich Porzellan insgesamt eher ab, in der Hamburger City-Filiale sei das Angebot im Vergleich am größten. 300 bis 400 zahlende Kunden kamen vor Weihnachten täglich in den Laden. In schlechten Monaten sind es 90. Es gebe viele Stammkunden. Aber auch Hamburg-Touristen vor allem aus Russland, den arabischen Ländern und Skandinavien kauften seit Jahrzehnten bei Weitz ein. Genau wie ein Geschäftsmann aus Indien, der sich alle paar Jahre das Porzellan für ein neues Haus in seine Heimat schicken lasse.

Inzwischen hat Weitz, der in Hamburg Betriebswirtschaftslehre studiert und vor dem Einstieg in den Familienbetrieb 1998 bei dem saarländischen Porzellanhersteller Villeroy & Boch unter anderem in New York gearbeitet hat, mehrere Onlineshops aufgebaut und einen sechsstelligen Betrag investiert. Dafür hat er Pläne für eine weitere Filiale zurückgestellt. Die Internetseite hochzeitstisch-online.de ist mit 400 Listen im Jahr die größte im Norden. "Wir machen inzwischen etwa zwölf Prozent unseres Umsatzes über E-Commerce", sagt Weitz. Und der Bereich soll weiter wachsen. "Wir wollen ein Multichannel-Unternehmen werden, das den stationären und den Onlinehandel vereint", sagt er.

Weitz setzt auf Tradition

Ob es gelingt, das 1848 in Bad Pyrmont gegründete Unternehmen fit für die nächsten Jahre zu machen? Jürgen Weitz nickt mit dem Kopf. "Neu eröffnen könnte man so ein Geschäft nicht", sagt der Vater von vier Kindern. Aber er wolle es unbedingt erhalten für die nächste Generation, auch gegen den Trend. Gerade im Rückblick auf die Firmengeschichte, die mit Glasgravuren begann, zwischendurch wirtschaftliche Erfolgszeiten mit Filialen in Westerland, St. Petersburg und Kopenhagen hatte und diverse Kriege durchstand, seien die Herausforderungen heute gar nicht so dramatisch, findet der Chef. Er setzt auf Tradition und Veränderung. Das gilt übrigens auch beim eigenen Weihnachtsfest. Da hat der Porzellan-Liebhaber mit seiner Familie am festlich gedeckten Tisch gesessen. "Aber der war nicht schon drei Tage vorher gedeckt."

