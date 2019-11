Hamburg. Wenn mehrere Dutzend Köche ins Schwitzen geraten, um 2,28 Tonnen Eisbein zuzubereiten, dann steht wieder ein traditionelles Festmahl an: Einmal im Jahr treffen sich Reeder und Schiffsmakler aus der ganzen Welt in Hamburg zum Eisbeinessen. Sie erneuern Partnerschaften, schließen Kontrakte und besiegeln das ganze mit einem deftigen Essen und Getränken.

Am Freitag war es wieder so weit. Rund 3600 Gäste versammelten sich auf Einladung des Verbands Hamburger und Bremer Schiffsmakler (VHBS) in den Messehallen, um der traditionellen Speisungszeremonie beizuwohnen, die auf das Jahr 1948 zurückgeht. Damals durften die 110 verbliebenen Hamburger Schiffsmakler nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Auslandsgeschäfte aufnehmen und neue Schiffe in Betrieb stellen – was die Branche seitdem feiert.

Die Obhut über das Festmahl hatte wieder Feinkost Käfer, wozu extra das Management aus München angereist kam. Schließlich ging es nicht nur ums Eisbein: Als Alternative wurden auch 350 Kilogramm Kassler und 110 Kilogramm Hähnchenschnitzel zubereitet, dazu 900 Kilogramm Sauerkraut, 900 Kilo Kartoffeln und 800 Kilogramm Erbspüree.

Westhagemann verabredet mit CMA-Chef Start-up-Förderung

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos). Er betonte in seiner Rede zum vorherigen Senatsempfang die Bedeutung der Digitalisierung für die maritime Industrie: „Die Verbreiterung und Vertiefung der Elbe ist nicht die einzige Voraussetzung für die erfolgreiche Zukunft des Hafens, aber es ist sehr wichtig, unsere Position im Konzert der großen europäischen Häfen zu behaupten. Jedes infrastrukturelle Upgrade ist heutzutage mit Digitalisierung verbunden. Das Tempo der technologischen Entwicklungen hat kontinuierlich zugenommen, und das wird auch so bleiben“, sagte Westhagemann.

Partnerland des diesjährigen Eisbeinessens war Frankreich. „Die Nominierung Frankreichs spricht eigentlich für sich“, sagte der VHBS-Vorsitzende, Christian Koopmann, in seiner Rede. „Frankreich und Hamburg, das ist weit mehr als nur Franzbrötchen und Airbus – das sind eine gemeinsame Geschichte, gemeinsame Werte und auch die Erkenntnis, dass Zusammenarbeit für die Entwicklung unserer Länder fruchtbarer ist, als Konfrontation.“ Westhagemann verabredete mit dem Vorstandschef der französischen Reederei CMA CGM, Rudolphe Saadé, eine gemeinsame Förderung von Start-up-Unternehmen.