Hamburg. Der Räumungsverkauf ist schon in vollem Gang: Der Modekonzern s.Oliver schließt seinen Flagship-Store in der Spitalerstraße. Am 21. Dezember soll in der Filiale mit 1000 Quadratmetern endgültig Schluss sein. Auf Abendblatt-Anfrage teilte die Firma mit Sitz im unterfränkischen Rottendorf mit: „Um den Marktanforderungen gerecht zu werden und langfristig erfolgreich zu sein, überprüft das Unternehmen regelmäßig sein Store-Portfolio und muss, wo notwendig, entsprechende Maßnahmen setzen.“ Sprich: Die Umsätze in den Hamburger Innenstadt erfüllten nicht die Erwartungen. Details wurden nicht genannt. Die betroffenen Mitarbeiter seien frühzeitig informiert worden.

Bei dem Modehändler kriselt es seit längerem. Vor einigen Tagen hatte der frühere Hugo-Boss-Chef Claus-Dietrich Lahrs auf dem Chefsessel Platz genommen und soll das Unternehmen wieder auf Erfolg trimmen. s.Oliver ist in Hamburg noch mit fünf eigenen Läden vertreten, darunter im Elbe Einkaufszentrum und im City Center Bergedorf sowie bei zahlreichen Partnern.