Hamburg. So oft wie er war noch keiner in der „Höhle der Löwen“. Dreimal hat Gründer Marvin Kruse in der TV-Gründershow um einen Deal geworben. Dreimal hat er eine Klatsche kassiert. „Beim letzten Mal war es mir fast egal“, sagt der 32-Jährige. Klar, er hätte sich über ein Investment gefreut. „Aber ich weiß jetzt, was ich kann“, sagt der Bremer, der schon als Schauspieler, Schlagersänger und Entertainer gearbeitet hat. Irgendwie wollte er es den Juroren, die ihn teilweise massiv attackiert hatten, doch noch mal zeigen. „Jeder Gründer ist ein Rockstar.“

Seit drei Jahren ist Kruse im Bratwurst-Geschäft unterwegs. Die Mission des Tausendsassas: „Bratwurst einfach anders.“ Gerade hat er in Altona den ersten Brad-Brat-Imbiss in Hamburg eröffnet. „Burger-Ketten gibt es wie Sand am Meer“, sagt der Unternehmer selbstbewusst. „Aber noch keine nationale Bratwurst-Kette.“

Brad Brat soll die erste nationale Bratwurst-Kette werden

In den ersten Tagen des neuen Imbisses in der Großen Bergstraße ist der Stresspegel kurz vor dem Anschlag. Mitarbeiter stellen vor der Tür rote Liegestühle mit dem Brad-Brat-Logo auf. Im Ladenlokal stehen Tische aus gebrauchten Planken und Stühle im minimalistischen Industrial Design. Rost, Holz, Metall und Gitter als Deckenabhängung sind die Hauptelemente. Es gibt eine Bestelltheke, die offene Küche hat eine Abgabestelle, die Futterluke. „Wir machen den Ladenbau selbst“, sagt Kruse. Verwendet werden hauptsächlich Materialien, die vorher schon anderswo im Einsatz waren. Das Brad-Brat-Team ist in Übung. Gerade mal zwei Wochen hat der Umbau der Räume gedauert, in denen zuvor ein Café war. Die Speisekarten riechen noch nach Druckerschwärze. „Besonders der Mittagstisch läuft sehr gut an“, sagt Kruse zufrieden.

Die Preise für Braddys und Bowls sind saftig

In der Küche liegen große laminierte Rezeptkarten auf den Edelstahlflächen. Die Bestellungen müssen schnell raus. Bei Brad Brat werden acht verschiedene Bratwurst-Sandwiche, sogenannte Braddys, unter anderem mit Frischkäse und Hummus angeboten. Außerdem Bratwurst-Bowls mit mehr Gemüse und Salat im Brötchen. Es gibt auch eine Currywurst und natürlich Pommes frites mit verschiedenen Tunken. Der Kern sind aber Kruses Würste mit Tomate und Mozzarella, Chili-Mango und Geflügel, Rind und Paprika oder als vegetarische Variante – jeweils mit einem Durchmesser von 7,5 Zentimetern und ohne Naturdarm. „Wir schneiden sie in Scheiben und grillen sie rundum“, erklärt der Gastronom. Drei Scheiben werden pro Gericht verarbeitet. Die Preise sind saftig: Die Braddys kosten 6,90 Euro, die Bowls 7,90 Euro.

Würste werden im Oldenburger Land gemacht

„Ich habe die dicksten Bratwürste der Welt erfunden.“ Wie gesagt, der Mann ist nicht gerade zurückhaltend, wenn es um die Darstellung seines Geschäfts geht. Dass das Logo, ein vom Gründer selbst gestaltetes Männerpor­trät, gewisse Ähnlichkeiten mit ihm aufweist, ist natürlich kein Zufall. Auch den Name, eine Zusammensetzung aus dem Vornamen Brad („Wie Brad Pitt“) und Brat („Kommt von Bratwurst“), hat er entwickelt. Seine Wurst-Kreationen fertigen Mitarbeiter genau wie die großem Kartoffel-Brötchen in einem Betrieb im niedersächsischen Ganderkesee, seinem Geburtsort. „Wir verwenden hochwertige Zutaten aus der Region“, verspricht der Chef. Von dort werden auch die Filialen in Oldenburg und Bremen sowie in den Sommermonaten der Pop-up-Laden in Travemünde und der Onlineshop beliefert. Inzwischen beschäftige er 45 Mitarbeiter. Mittelfristig will Kruse seine Idee zu einem bundesweiten Franchisenetz ausbauen. Brad Brat soll so eine Art „Starbucks für Würste“ werden.

Bei der „Höhle der Löwen“ kam das Konzept nicht an

Seine erste Firma war das Internetportal Pfotenheld für kostenlose Haustierprodukte, bei dem er über höhere Versandkosten verdienen wollte. 2015 hatte er das Konzept bei der „Höhle der Löwen “ vorgestellt – und war komplett zerrissen worden. „Das war schon sehr hart“, sagt der Gründer. Er habe immer selbstständig sein und arbeiten wollen. Schon als er 14 Jahre alt war, habe er kein Taschengeld mehr von seinen Eltern angenommen. In den letzten zehn Jahren hat er sich in unterschiedlichsten Jobs versucht. Hat in der Regionalliga Fußball gespielt, in Bars und auf Partys in Urlaubsorten auf Mallorca oder in Bulgarien „Ein Bett im Kornfeld“ gesungen und wenn es mal gar nicht lief, malochte er für eine Zeit auf dem Bau.

Ein Jahr nach der Abfuhr in der Löwen-Höhle kam er 2016 wieder in die Show, dieses Mal mit seinen Riesenbratwürsten. „Die Deutschen mögen Bratwurst“, sagt er, wenn man ihn nach der Entstehungsgeschichte fragt. Zunächst verkaufte er seine Brad-Brat-Würste im Einzelhandel, unter anderem bei Edeka und Rewe. Trotzdem wollte kein Löwe in das Geschäft einsteigen. „Denen war die Marge nicht hoch genug.“

Die Hamburger Filiale soll das Flaggschiff der Kette werden

Also machte er allein weiter. Er verkaufte Pfotenheld, konzentrierte sich auf Brad Brat. In vielen Gesprächen sei er schließlich darauf gekommen, dass ein gastronomisches Konzept mit den Riesenwürsten lukrativer sein könnte. Er investierte die Umsätze aus dem Wurstverkauf in die Entwicklung seines Konzepts – insgesamt 750.000 Euro. Ende 2018 eröffnete er seinen ersten Imbiss in der Bremer Innenstadt, es folgte Oldenburg und im Juni Travemünde mit einem Imbiss auf Zeit bis Oktober im Casino-Gebäude. Gewinn macht er noch nicht, aber das Geschäft laufe. Die „Löwen“ bissen auch bei seinem dritten Auftritt in der Gründershow nicht an.

Investoren und Franchise-Interessenten melden sich

„Der Hamburger Laden ist der größte und soll unser Flaggschiff sein“, sagt Marvin Kruse, der nach Winterhude gezogen ist. Im Obergeschoss will er sein Büro einrichten. „Hier empfange ich Franchise-Interessenten und wickele große Geschäfte ab“, sagt der Gründer. Nach dem letzten Auftritt in der „Höhle der Löwen“ habe es zahlreiche Anfragen gegeben. Auch potenzielle Investoren hätten sich gemeldet. „Ich bin ein Bremer in Hamburg, mit dem Schlüssel in der Hand zum Tor zur Welt.“