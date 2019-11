Hamburg. Der Streik des Kabinenpersonals der Lufthansa am Donnerstag und Freitag hat massive Auswirkungen auf die Verbindungen von und nach Hamburg: Die Arbeitsniederlegung führt allein am Donnerstag zur Streichung von 27 Abflügen und ebenso vielen Ankünften am Hamburger Flughafen.

Betroffen sind alle Lufthansa-Verbindungen von und nach Frankfurt und elf der 19 Lufthansa-Flüge von und nach München. Wie der Hamburg Airport auf Abendblatt-Anfrage mitteilte, seien "erfahrungsgemäß" weitere Entwicklungen zu erwarten.

Die Gewerkschaft UFO hat ihre Mitglieder im Tarifkonflikt mit der Lufthansa zu einem 48-stündigen Streik aufgerufen. Weltweit sind rund 1300 Flüge mit etwa 180.000 Passagieren betroffen.