Hamburg. Der Hamburger Modehändler Bonprix meldet für die ersten sechs Monate des Jahres 2019 gute Zahlen. Das Unternehmen der Otto Group hat seinen Umsatz auf vergleichbarer Basis um 3,3 Prozent gesteigert, hieß es in einer Mitteilung. Besonders gut läuft es mit zweistelligen Wachstumsraten in Osteuropa sowie in den Niederlanden und in Österreich. In Deutschland erhöhte die Modemarke den Umsatz um vier Prozent. Der Online-Shop Bonprix.de liegt hier nach einer aktuellen Erhebung weiter auf Platz 2 der umsatzstärksten Plattformen im Mode-Bereich.

Bonprix erreicht weltweit 35 Millionen Kunden

„Wir sind mit den Entwicklungen in Deutschland und Europa äußerst zufrieden“, sagte Finanz-Geschäftsführer Kai Heck. Er sieht die positive Gesamtjahresprognose durch den gut abgeschlossenen September bestätigt. Eine besondere Herausforderung ist demnach die laufende Integration der Russland-Gruppe. Das bislang über die Otto Group Russia bilanzierte Geschäft wurde mit Beginn des aktuellen Geschäftsjahres in die Bonprix Gruppe integriert. Dadurch ist das reale Umsatzvolumen der Handelsgesellschaft um 11,7 Prozent gewachsen. Die Zahl der Mitarbeiter stieg auf 3900.

Bonprix erreicht weltweit 35 Millionen Kunden in 30 Ländern und will seine Internationalisierungsstrategie weiter fortsetzen. Für Anfang 2020 hat der Modehändler einen neuen Webshop in Spanien angekündigt. In Italien werden Wäsche und Bademoden der Otto-Tochter Lascana online über Bonprix vermarktet. In Hamburg hatte das Unternehmen Anfang des Jahres mit der Eröffnung eines Ladens in der Mönckebergstraße für Aufsehen gesorgt, der Stationär- und Onlinehandel verbindet. Das Angebot solle jetzt noch stärker bekannt gemacht werden, hieß es.