Hamburg. Schadenersatzurteile in erster Instanz gegen den Volkswagen-Konzern wegen des Dieselskandals gibt es inzwischen in großer Zahl, auch Oberlandesgerichte haben schon zugunsten der Autokäufer entschieden. Doch dieses neue Urteil des Landgerichts Hamburg ist außergewöhnlich: Eine Hamburgerin soll für ihr im Jahr 2009 von ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann gekauftes Auto rund 3000 Euro mehr zurückerstattet bekommen, als der VW Tiguan damals bei einem Hamburger Händler kostete.

„Dieses wirklich beeindruckende Urteil zeigt, was man mit Schadenersatzklagen gegen VW erreichen kann“, sagte der Hamburger Rechtsanwalt Frederik Wietbrok, der die Klägerin vertrat. Maßgeblich für die außergewöhnliche Höhe der Entschädigung, die das Gericht der Autobesitzerin zusprach (Az. 335 O 150/18), ist der Zinseffekt: Zwar wird vom ursprünglichen Kaufpreis (39.334,99 Euro) für die inzwischen gefahrenen 86.360 Kilometer ein so genannter „Nutzungsersatz“ von 11.323,23 Euro abgezogen, die Klägerin kann das Auto dem Urteil zufolge also für 28.011,76 Euro an VW zurückgeben. Das Gericht verurteilt den Konzern aber zusätzlich zur Zahlung von Zinsen von rund 14.000 Euro.

VW sieht die Klage im Abgasskandal als unbegründet an

„Die verbraucherfreundliche Rechtsprechung im Abgasskandal setzt sich damit weiter fort“, so Wietbrok. Es werde Zeit, dass sich dieser Trend nun auch an den Oberlandesgerichten festige. Nach Angaben des Rechtsanwalts ist dies bundesweit nicht das erste Urteil, in dem der Entschädigungsbetrag über dem einstigen Kaufpreis lag. Ungewöhnlich sei aber der Umfang der Differenz.

Rechtskräftig ist das Urteil des Landgerichts Hamburg noch nicht. Innerhalb von sechs Monaten kann Beschwerde dagegen eingelegt werden. In Justizkreisen heißt es jedoch, dass in zahlreichen Dieselskandal-Fällen auch aufgrund der langen Wartezeit auf Urteile von Oberlandesgerichten ein Vergleich zwischen den Autokäufern und VW geschlossen wird.

Volkswagen sah die Klage als unbegründet an. Das vom Kraftfahrtbundesamt zugelassene Software-Update der Motorelektronik beseitige alle Nachteile für die Klägerin. Außerdem sei kein Vorsatz seitens des Vorstands gegeben, dieser habe erst 2015 von der „Umschaltlogik“ der Abgasreinigung erfahren.