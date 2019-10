Hamburg. Schnell, schneller, EasyPan: Nachdem die Antiklecker-Pfanne den bislang schnellsten Deal in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) abgeräumt hat, geht es für die Gründer Jan Heitmann und Tom Becker aus dem Süden von Hamburg rasant weiter. Noch am Abend verkaufte das Duo weitere Pfannen über den Shoppingkanal QVC, wo sie vorher die Ausstrahlung ihren Auftritt vor den „Löwen“ verfolgt hatten.

„Es war schon aufregend, sich selbst im Fernsehen zu sehen“, sagt Jan Heitmann am nächsten Vormittag auf dem Rückweg aus dem Studio in Düsseldorf. Familien und Freunde hatten sich in den Wohnorten der Gründer getroffen.

EasyPan-Public-Viewing im Rathaus

In Hammah (Landkreis Stade) hatte der Bürgermeister sogar das Rathaus für das Public Viewing geöffnet. Das Feedback war positiv. „Unsere Handy haben gequalmt nach der Sendung“, sagt sein Schwager Tom Becker. Beiden hatten jeweils mehr als 100 Nachrichten. Auch bei DS Produkte, der Firma von Investor Ralf Dümmel, der in nur zehn Minuten 25.000 Euro in die Pfanne mit Schwenkrand investiert hatte, ist man zufrieden. Angaben über die Zahl der Zugriffe gab es am Mittwochvormittag noch nicht.

Insgesamt sind 250.000 EasyPans im Handel. Die Gründer bleiben trotz des Erfolgs norddeutsch-gelassen. Gerade mal eine Woche Urlaub haben sich der Unternehmensberater und der Chef einer Baufirma sich nach der Ausstrahlung genommen, um das Geschäft mit ihrer Pfanne weiter anzukurbeln. Parallel zu ihren Jobs wollen sie weitere Pfannen und auch andere Produkte entwickeln.

100.000 Nutzer klickten sich auf ahead-Seite

Die Gründer des Hamburger Start-ups ahead, Philip Brohlburg und Johannes Schröder, die keinen Deal gemacht hatten, haben die Sendung mit Mitarbeitern und Freunden auf der großen Leinwand an ihrem Firmensitz verfolgt. „Es ist gut gelaufen“, sagt Brohlburg am Morgen danach. Erst zwei Stunden vor der Ausstrahlung hatten die Hersteller von sogenannter Performance Food, die die physische und mentale Leistungsfähigkeit steigern soll, ihren neuen Powerriegel mit mehrfach ungesättigten Omega 3-Fettsäuren aus Meeresmikroalgen in ihrem Online-Shop gelauncht.

„Wir hatten 100.000 Aufrufe auf unserer Seite“, sagt der 31-Jährige. Ein Großteil der Nutzer habe den „Omega Bar“ auch direkt bestellt, der in drei Geschmackssorten zu Aktionspreisen ab 21,90 Euro (neun Riegel) angeboten wird. Genaue Zahlen konnte er noch nicht nennen. Auffällig sei die hohe Verweildauer auf der Seite von 5,5 Minuten gewesen.

„Jetzt geht die Arbeit weiter“, so Brohlburg. Nachdem die „Löwen“ den angebotenen 400.000-Euro-Deal abgelehnt hatten, haben die beiden Ex-Bundeswehrsoldaten und Wirtschaftsingenieure zwei Investoren gefunden, die bereits mit einem höheren mittleren sechsstelligen Betrag bei ahead eingestiegen sind.

Schon nach der Ausstrahlung der Show hätten sich weitere Interessenten gemeldet. Die Gründer planen weitere Produkte, unter anderem für Sportler. Insgesamt hatten die siebte Folge von „Die Höhle der Löwen“ 2,66 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern lag der Marktanteil bei 15,7 Prozent.