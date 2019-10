Hamburg. Mit ihren Nahrungsergänzungsmitteln sind die Gründer des Hamburger Start-ups Ahead schon seit zwei Jahren auf dem Markt. Jetzt haben Philip Brohlburg und Johannes Schröder einen Müsliriegel entwickelt, der pflanzliche Omega-3-Fettsäuren aus Meeresmikroalgen enthält. „Gehirn-Doping“, nennen die beiden ehemaligen Bundeswehroffiziere das. Ihre Geschäftsidee: natürliche Produkte zur Steigerung der physischen und mentalen Leistungs­fähigkeit. In der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ warben sie – in muskel­betonten Shirts und Tarnhosen – für ihre weitere Expansionsstrategie mit dem neuen Snack „Omega Bar“ und boten für ein Investment von 400.000 Euro zehn Prozent der Firmenanteile.

Ahead hat im vergangenen Jahr mit den Produkten „Sharp Mind“, „Deep Sleep“ und „Bright Mood“ einen Umsatz von 430.000 Euro erwirtschaftet, schreibt schwarze Zahlen und beschäftigt 18 Mitarbeiter. Die Produkte in Tablettenform wurden nach Unternehmensangaben in Zusammenarbeit mit Ärzten, Sportlern und Ernährungswissenschaftlern entwickelt, werden in Deutschland produziert und enthalten ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe. 2018 schlossen die 31 und 29 Jahre alten Unternehmer einen Mediadeal in Höhe von 1,3 Millionen Euro beim ProSiebenSat.1-Accelerator ab. In diesem Jahr wollen sie die Erlöse auf eine Million Euro steigern.

Wie es beim Startup Ahead weitergeht

Die „Löwen“ bissen trotzdem nicht an. Einerseits schreckte die hohe Firmenbewertung von vier Millionen Euro ab. Investor Nils Glagau, Inhaber und Geschäftsführer des Nahrungsergänzungsmittel-Herstellers Orthomol, war das Angebot der Hamburger zudem nicht innovativ genug: „Da gibt es schon viel. Den Riegel finde ich super, aber das reicht mir nicht.“ Brohlburg und Schröder haben sich nicht lange mit ihren enttäuschten Hoffnungen beschäftigt.

„Wir haben das Feedback genutzt und sind auf die Suche nach Investoren gegangen“, sagt Co-Gründer Brohlburg auf Anfrage des Hamburger Abendblatts. Mit Erfolg. „Wir haben zwei Partner aus dem Ernährungsbereich gefunden, die sogar mit einem größeren Investment eingestiegen sind.“ Weitere Produkte sind in der Entwicklung. Der Omega-Bar- Riegel ist online und bei der Drogeriekette Budnikowsky, ausgewählten Edeka-Märkten und Apotheken erhältlich.