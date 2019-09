Hamburg. Bei Tchibo kommen die Bohnen jetzt direkt in die Kaffeedose. Der Hamburger Kaffeeröster bietet ab Montag, den 30. September, seinen Kunden an, ein eigenes Behältnis von zuhause mitzubringen und dieses in der Filiale befüllen zu lassen. „Das spart die Verpackung, trägt zur Müllreduzierung bei und schont so die Umwelt“, heißt es in einer Mitteilung. Das Unternehmen gehe damit einen weiteren Schritt in Sachen Nachhaltigkeit.

In den vergangenen Jahren sind die Verpackungsmengen in Deutschland stetig gestiegen. Nach Angaben des Umweltbundesamts fielen im Jahr 2016 insgesamt 18,2 Millionen Tonnen an. Statistisch entspricht das einem Pro-Kopf-Verbrauch von 221 Kilogramm. Seit dem 1. Januar 2019 ist ein neues Verpackungsgesetz in Kraft, das höhere Quoten für das Recycling von Verpackungen vorschreibt, die typischerweise bei privaten Endverbrauchern als Abfall anfallen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte Lebensmittelhersteller und Handelsunternehmen Anfang des Jahres zu einem Runden Tisch zusammen geholt und will bis zum Herbst, freiwillige Vereinbarungen für weniger Verpackungen erreichen.

Umweltverbände fordern Ausbau der Mehrwegsysteme

Umweltverbände fordern seit langem die Förderung von Mehrwegsystemen. Schon seit längerem bieten Supermärkte und Discounter Mehrweg-Tüten für den Einkauf in der Obst- und Gemüseabteilung an. Bei einigen Händlern kann man auch an der Fleischwaren- und Käsetheke mitgebrachte Dosen wieder befüllen lassen. Tchibo erweitert das Angebot jetzt auf Kaffee. Um die Akzeptanz bei den Kunden zu erhöhen, gibt es in den Filialen des vor 70 Jahren gegründeten Kaffeehändlers am 1. Oktober, dem Internationalen Tag des Kaffees, ab einem Einkauf von 500 Gramm die Kaffeedose umsonst dazu.