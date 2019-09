Hamburg. Das Ziel ist ehrgeizig: Das Hamburger Unternehmen Logistrial will ein „führender Anbieter im europä­ischen Markt für Logistikimmobilien“ werden. Dazu bereite man einen Börsengang vor, der Bruttoerlöse von 550 Millionen bis 605 Millionen Euro bringen soll, teilt die Firma mit. Angestrebt wird eine Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. Bisheriger Alleinaktionär von Logistrial ist ein Unternehmen der Hamburger Garbe-Gruppe, die ebenfalls in der Immobilienbranche tätig ist.

Logistrial habe sich bereits ein Portfolio von 20 Objekten, überwiegend in Deutschland, mit einem Gesamtwert von 768 Millionen Euro gesichert, das stabile Mieterträge liefern und damit als Grundlage für eine europaweite Wachstumsstrategie dienen soll. Logistikimmobilien sind nach Auffassung des Vorstands eine „sehr begehrte Anlageklasse“, die nicht zuletzt von den Zuwächsen im Onlinehandel profitieren werde. So werde der Anteil des Internetgeschäfts am gesamten Einzelhandelsumsatz in Europa voraussichtlich von neun Prozent im Jahr 2017 auf 20 Prozent im Jahr 2025 steigen.

Verdopplung der Nachfrage erwartet

Weil Onlinehändler zudem im Durchschnitt dreimal mehr Logistikfläche benötigten als der klassische Einzelhandel, werde eine Verdopplung der Nachfrage nach Logistikimmobilien bis zum Jahr 2025 erwartet. Mittelfristig strebt Logistria nach eigenen Angaben einen Portfolio-Wert von mehr als zwei Milliarden Euro an, wobei man – außer Deutschland – vor allem Standorte in Frankreich, den Niederlanden und in Österreich im Blick habe. Zu den 20 Immobilien mit einer Gesamtfläche von rund 620.000 Quadratmetern, die sich das Unternehmen schon gesichert hat, gehören acht neu zu errichtende Objekte, die laut Logistria „zum größten Teil bereits vermietet“ sind. „Mittelfristig“ will Logistria eine jährliche Dividendenrendite von rund fünf Prozent erwirtschaften.

Vorstandsvorsitzender des Unternehmens ist Justus Westerburg, der zuletzt geschäftsführender Gesellschafter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Kleeberg & Partner mit Büros in München und Hamburg war. Aufsichtsratsvorsitzender von Logistria ist Burkhard Schwenker, ehemaliger Chef der Unternehmensberatung Roland Berger.