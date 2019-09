Hamburg. Deutschlands größter Pizzalieferdienst Domino’s ist in Hamburg auf Expansionskurs. Am Mittwoch eröffnete an der Singapurstraße in der HafenCity die bereits 40. Filiale der Gastronomiekette in der Hansestadt. Bundesweit hat das Unternehmen mittlerweile gut 330 Standorte – und ambitionierte Wachstumspläne. „Wir haben das Ziel von 1000 Stores in Deutschland klar vor Augen“, sagte Domino’s-Deutschlandchef Stoffel Thijs bei der Eröffnung des neuen Standorts.

Wachsen will das Unternehmen dabei auch in der Hansestadt – obwohl es in keiner anderen Großstadt schon so stark vertreten ist. „Langfristig können wir locker auch doppelt so viele Stores in Hamburg führen. Wir sind ständig auf der Suche nach weiteren Standorten“, sagte der Niederländer dem Abendblatt. Er ist seit Mitte des vergangenen Jahres Deutschlandchef und führt die nationalen Geschäfte von der ebenfalls in der HafenCity ansässigen Zentrale aus.

Ein Pizzastore auf 45.000 Einwohner

„Hamburg ist das Beispiel dafür, dass 1000 Stores in ganz Deutschland durchaus möglich und realistisch sind“, betonte Thijs. „Wenn in einer Stadt mit 1,8 Millionen Einwohnern schon jetzt 40 Standorte profitabel geführt werden können, sind 1000 in einem Land mit 83 Millionen Einwohnern machbar.“

Das Ziel ist klar definiert, bis wann es erreicht sein soll, lässt der Deutschlandchef wohlweislich aber offen. Da die allermeisten Standorte von Franchisenehmern betrieben werden, kann Domino’s das Expansionstempo nicht vollständig selbst bestimmen. Gewachsen ist das Unternehmen, dass die erste deutsche Niederlassung erst im Jahr 2010 in Berlin eröffnete, in der jüngeren Vergangenheit vor allem durch Übernahmen. Bis zur Übernahme des Hamburger Unternehmens Joey’s Pizza Service vor drei Jahren hatte es Domino’s auf bundesweit gerade einmal 20 Standorte gebracht. Anfang 2018 kam dann mit Hallo Pizza der bis dahin zweitgrößte Lieferservice hinzu.

44 Prozent Umsatzzuwachs

Die Folge: Der bundesweite Umsatz schnellte im vergangenen Jahr um 44 Prozent auf 220 Millionen Euro in die Höhe. In der Rangliste der größten Gastronomieketten hierzulande rückten die Hamburger auf Platz 14 vor. In der Hansestadt wuchs die Zahl der Standorte nach der zweiten großen Übernahme zunächst von 24 auf 39. Seit Mittwoch sind es 40 und damit gut doppelt so viele wie beim Konkurrenten Smiley’s.

Weitere große Übernahmen seien derzeit nicht geplant, sagte Thijs. „Wir wollen jetzt zunächst einmal organisch wachsen.“ In diesem Jahr seien die Geschäfte bislang gut gelaufen. Auf vergleichbarer Fläche, also ohne sehr viele neue Stores, sei der Umsatz im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. „Neue Standorte bringen neue Kunden“, sagte Thijs. Das ist allerdings nicht der einzige Grund, warum das Netz der Domino’s-Stores engmaschiger werden soll. Wenn die Liefergebiete kleiner werden, verkürzen sich auch die Lieferwege und Lieferzeiten. Das, sagte Thijs, verbessere die Qualität der Speisen.

Neuer Standort verkürzt die Lieferzeit

Der neue Standort an der Singapurstraße ist dafür ein gutes Beispiel: Betrieben wird er von den Brüdern Kerami und Selami Özcelik. Mit jetzt sieben Niederlassungen sind sie der größte Franchisepartner von Domino’s in Hamburg. Die HafenCity belieferten die Özceliks auch bisher schon – von ihrer Filiale am Valentinskamp aus. „Vom neuen Standort aus können wir jetzt noch schneller bei den Kunden sein“, sagte Selami Özcelik.

Pizza, Pasta, Salate, Wraps und Desserts werden von den Boten ausschließlich per Elektro-Fahrrad in die Büros und Wohnungen im Umkreis von einigen Kilometern geliefert – weil das in aller Regel schneller geht als per Auto. Zwischen Bestellung und Lieferung sollen nicht mehr als 25 Minuten vergehen, lautet derzeit das Ziel. Angepeilt ist eine Verkürzung der Wartezeit auf 15 bis 18 Minuten.

Zustellroboter fährt nicht mehr

Experimentiert haben Domino’s und die Özcelik-Brüder in Hamburg bereits mit der Zustellung per Lieferroboter. Vom Standort an der Stresemannstraße in Bahrenfeld aus war das autonom navigierende Fahrzeug mehrere Monate lang in einem Umkreis von gut 500 Metern unterwegs und für einige Stunden am Tag – allerdings immer in Begleitung eines Aufpassers. „Es gab zwischen drei und fünf Auslieferungen pro Tag. Manche Kunden wollten unbedingt vom Roboter beliefert werden. Andere aber ausdrücklich nicht, weil sie nicht im Internet zahlen wollten. Oder weil sie die Lieferung direkt an die Wohnungstür bevorzugten, statt die Pizza selbst aus dem Lieferroboter auf dem Gehweg abzuholen.“ Der Feldversuch mit dem Roboter ist seit einiger Zeit beendet.

„Wir haben eine Menge gelernt“, lautet das Fazit von Thijs. Hat der Roboter eine Zukunft? „Das wird kommen. Die Frage ist nur wann.“ Es sei aber wichtig gewesen, sich mit einer möglichen Zukunftstechnologie zu beschäftigen, weiß der Deutschlandchef aus eigener Erfahrung. „Als ich 1996 als Schüler als Fahrradbote bei Domino’s angefangen habe, gab es noch keine Onlinebestellung. Die Kunden haben angerufen.“

Pizza mit Köttbullar

Weil der neue Store in der HafenCity mit 270 Quadratmetern ungewöhnlich groß ist, bietet er Platz für mehr als 60 Gäste, die lieber frisch aus der Küche speisen, statt ihr Gericht liefern zu lassen oder es sich selbst abzuholen. Und auch Domino’s Chefentwickler Christian Gerlach tüftelt jetzt an der Singapurstraße an neuen Pizza-Variationen, die dann in sämtlichen deutschen Stores auf die Karte kommen. Anfang Oktober wird es für einige Monate eine Pizza namens Swedish Meatball sein – belegt mit Köttbullarstücken und garniert mit Preiselbeersauce.