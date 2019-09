Hamburg. Der Hamburger Konzern Körber stärkt sein Geschäftsfeld Logistik-Systeme. Wie das Technologieunternehmen mitteilte, hat es die Mehrheit an einem australischen Unternehmen erworben, das sprachgesteuerte und robotergestützte Softwareprodukte für die Logistikindustrie anbietet.

Die Cohesio Group mit Hauptsitz in Melbourne gehört zu den führenden Anbietern im Pazifikraum. Mittels der Software können Vorgänge in einem Lager wie die Zählung des Bestands oder Befehle zum Auffüllen oder Entnehmen über ein Headset mündlich erteilt werden. Bestellungen per Papier oder per Eingabe mittels einer Tastatur in den Computer entfallen. Wie viele Anteile Körber an dem Unternehmen erworben hat, wollte der Konzern am Dienstag nicht mitteilen. Auch über den Kaufpreis hätten beide Unternehmen Stillschweigen vereinbart, sagte ein Sprecher.

Konsequenter Wandel

„Mit Cohesio untermauern wir unseren Anspruch auf Marktführerschaft durch Technologieführerschaft auch in den zukunftsweisenden Bereichen der Sprach- und Robotertechnologie“, sagte Stephan Seifert, Vorstandschef der Körber AG. Zudem könne Körber seine Präsenz in der stark wachsenden Asien-Pazifik-Region ausbauen.

Die Körber AG hat sich in den vergangenen Jahren konsequent von einem Industrie- zu einem Technologiekonzern gewandelt. Mit dem Verkauf der Werkzeugmaschinensparte im vergangenen Jahr hat sich die Unternehmensgruppe von einem ihrer ältesten Geschäftsfelder getrennt. Zugleich wurde mit dem britischen Unternehmen Centriq ein weiterer Anbieter für sprachgesteuerte Lagersysteme erworben. Zu den ältesten Geschäftsfeldern gehören die Tabaksparte mit dem Bergedorfer Unternehmen Hauni sowie die Sparten Tissue, in der Maschinen für die Herstellung von Toilettenpapier entwickelt werden, und Pharma, wo es um die Verpackung von Medikamenten geht.