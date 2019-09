Hamburg. Vor seinem Ausblick schaute Christian Scherer zurück. Das Jahr 2018 sei ein Rekordjahr für die Luftfahrtindustrie gewesen, sagte der Verkaufschef von Airbus. 280 Millionen Passagiere seien mehr befördert worden als 2017. Mit 82 Prozent seien die Maschinen so hoch ausgelastet gewesen wie nie. Die Personenkilometer (eine Maßeinheit zur Transportleistung) wuchsen kräftig um 7,4 Prozent. Scherer: „Es sieht so aus, als ob 2019 die Party weitergeht – wenn auch nicht in gleicher Geschwindigkeit.“

Der europäische Flugzeugbauer hat am Mittwoch seinen Marktausblick für die nächsten 20 Jahre vorgestellt – und geht von einem erhöhten Bedarf an Flugzeugen für mindestens 100 Passagiere aus. Weltweit werde sich bis 2038 die Flottenstärke von derzeit knapp 23.000 Maschinen auf fast 48.000 Exemplare mehr als verdoppeln. Erwartet wird eine jährliche Zunahme des Verkehrs um 4,3 Prozent.

Am schnellsten wächst der Markt in Fernost

Christian Scherer ist Verkaufschef von Airbus.

Foto: Airbus

Daraus resultiere ein Bedarf von 39.210 neuen Flugzeugen (darunter 850 Frachter) – 1820 mehr als vor einem Jahr erwartet. Zudem sollen in 20 Jahren noch 8470 Jets in den Flotten sein, die heute schon fliegen. Die stärksten Zuwachsraten erwartet Scherer in Fernost. Vor allem dort werde die Mittelschicht deutlich zulegen und sich mehr Flüge leisten können. Rund 42 Prozent der Bestellungen soll aus der Region Asien/Pazifik kommen. Europa (23 Prozent) und Nordamerika (17) folgen auf den Plätzen.

Mit 29.720 Stück sollen die kleinen Maschinen rund drei Viertel aller Neubestellungen ausmachen. Airbus sieht sich in der Klasse mit dem A220 – das vom kanadischen Hersteller Bombardier entwickelte und später übernommene Flugzeug wird in Nordamerika gebaut – und der A320-Familie gut aufgestellt. Die A320-Familie ist der Verkaufsschlager des Konzerns. Ende August standen Aufträge für 5775 Maschinen in den Büchern. Mehr als die Hälfte dieser Maschinen werden in Hamburg endmontiert. Um die Auftragsflut abzuarbeiten, wächst das Werk auf Finkenwerder kräftig. Seit Ende Juni 2018 wurden knapp 1000 Mitarbeiter eingestellt, an der Elbe sind fast 14.000 Menschen beschäftigt.

Boeing ist der größte Konkurrent

Härtester Konkurrent in dem Marktsegment ist Boeing mit seiner 737-Reihe. Bei Fluglinien sind Jets mit neuen, spritsparenden Triebwerken besonders gefragt. Boeing gibt ihnen den Zusatz „Max“, bei Airbus heißen sie „neo“. Diese Flugzeuge könnten in Zukunft noch mehr bestellt werden, weil sie den Kostenfaktor Kerosin senken – deshalb erwartet Airbus, dass die Airlines ihre Flotte schneller austauschen. Die Amerikaner kämpfen bei der Max allerdings seit März mit einem weltweiten Startverbot. Zwei Maschinen waren innerhalb weniger Monate abgestürzt, es gab 346 Tote. Als Ursache gilt ein Fehler in der Steuerungsautomatik, der per Software-Update behoben werden soll. Das müssen die Luftaufsichtsbehörden in den USA und Europa aber erst genehmigen – fraglich, ob das noch in diesem Jahr passiert.