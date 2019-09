Zahl der späten Flüge in Hamburg sinkt deutlich

Hamburg. Flugstreichungen und Verspätungen prägten das Luftfahrtjahr 2018 europaweit. Das schlug sich auch in der Statistik des Hamburger Flughafens nieder. 1174 Flüge starteten und landeten zwischen 23 und 0 Uhr in Fuhlsbüttel – so viele wie nie. In diesem Jahr läuft es besser. In den ersten acht Monaten habe es am Helmut-Schmidt-Flughafen in der letzten Tagesstunde 495 Starts und Landungen gegeben, errechnete Hamburg Airport in seinem Monatsbericht. Das waren etwa so viele wie im Schnitt der vergangenen zehn Jahre und 43,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

„Jeder hat seinen Teil zur Verbesserung beigetragen", sagte eine Flughafen-Sprecherin und verweist auf eine Reihe von Faktoren, die auf dem Luftfahrtgipfel im Oktober 2018 in Hamburg vereinbart wurden. Fluglinien halten mehr Reservemaschinen vor und kalkulieren mit längeren Standzeiten. So entstehen Puffer. Die Bundespolizei weihte im Februar in Hamburg neue Sicherheitskontrollen mit Überholspur ein, sodass die Kontrolle der Passagiere schneller wurde. Der Flughafen machte die Abläufe am Boden effizienter und wirkte auf Fluglinien hin, Abflüge in den späten Abendstunden vorzuziehen. Im Sommerflugplan stünden 38 Prozent weniger Starts und Landungen ab 22.30 Uhr. Passagierzahl steigt auf 11,582 Millionen Die regulären Betriebszeiten reichen von 6 bis 23 Uhr. Die sogenannte Verspätungsregel sieht vor, dass in der letzten Tagesstunde Maschinen starten und landen dürfen, die regulär bis 23 Uhr vorgesehen waren, sich aber zum Beispiel wegen eines Unwetters verspäteten. Das Ziel seien „so wenige wie möglich", so die Sprecherin. Wie wichtig die Regel sei, habe sich vergangenen Freitag gezeigt, als ein Passagier vorgab, unkontrolliert in den Sicherheitsbereich vorgedrungen zu sein. Daraufhin wurde der Flugverkehr zeitweise eingestellt. Die Umweltbehörde erteilte eine Sondergenehmigung für Flüge bis 0.30 Uhr – was sich in der Verspätungsbilanz für September niederschlagen wird. Nach oben geht es bei der Zahl der Passagiere. 11,582 Millionen Fluggäste zählte der Airport – plus 1,9 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Im Rekordjahr 2017 (17,6 Millionen) waren es in den ersten acht Monaten mit 11,7 Millionen allerdings gut 140.000 Passagiere mehr. Die Zahl der Flugbewegungen lag 2019 bisher bei 104.657, etwa rund 1000 Starts und Landungen mehr als 2018.