Hamburger Lufthansa-Oldtimer „Tante Ju“ lagert nun in Bremen

Die 1936 gebaute Maschine wird in einer Halle an der Weser eingelagert. Wegen seiner Geschichte ist es ein „bewegliches Denkmal“.

Bremen. Die „Tante Ju“ hat ihr neues vorläufiges Zuhause rund 100 Kilometer von Hamburg entfernt gefunden. Der zerlegte Lufthansa-Oldtimer vom Typ Ju 52 steht nun in Bremen. Die 1936 in Dessau gebaute Maschine wurde in der Nacht zum Mittwoch mit einem Spezialtransport von der Lufthansa-Basis in Hamburg in ein Lagerhaus im Bremer Hafen gebracht. Dort wurden Rumpf, Tragflächen und Heck getrennt von­einander eingelagert. Der Transport habe „wie aus dem Bilderbuch“ geklappt, so ein Firmensprecher.

Die Ju 52 mit dem Kennzeichen D-AQUI hatte im August 2018 ihren letzten Flug absolviert. Seitdem darf sie aus Sicherheitsgründen nicht mehr starten. Sie hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich mit Stationen in Norwegen, auf südamerikanischen Öl-Plattformen und in US-Flugshows. Das Flugzeug wurde in Hamburg restauriert Die Lufthansa erwarb den Flieger auf Initiative begeisterter Piloten 1984 zurück und restaurierte ihn in Hamburg umfassend. Der Lufthansa-Vorstand hat nach Firmenangaben beschlossen, die Maschine in Deutschland einzulagern und für eine künftige Ausstellung bereitzuhalten. Auch ein zweiter zum Teil restaurierter­ Lufthansa-Oldtimer, eine Lockheed Super Star, wird mit dem Schiff aus den USA geholt und soll am 29. September in Bremen eintreffen. Für viele Flugzeugfans ist die „Tante Ju"-Maschine eine Legende. Im Jahr 2015 hatte das Flugzeug vom Amt für Denkmalschutz der Hamburger Kulturbehörde sogar die Auszeichnung als „bewegliches Denkmal" erhalten. Die Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung (DLBS) war zuletzt der Betreiber und zählte insgesamt 245.000 Passagiere in dem Oldtimer – bis dieser vor mehr als einem Jahr zum letzten Mal abhob. Schweizer „Tante Ju" stürzt 2018 ab Wenige Tage zuvor hatte eine Schweizer „Tante Ju" für negative Schlagzeilen gesorgt. Sie stürzte ab, 20 Menschen starben Später wurde festgestellt, dass die Maschine „erhebliche Alterungsschäden" hatte. Auch die „Tante Ju" der DLBS musste immer wieder mit großem Aufwand und für viel Geld gewartet und repariert werden. 2016 verpasste sie die Saison ihres 80. Geburtstags komplett wegen eines gebrochenen Mittelholms im Flügel. Nun steht sie in einer Bremer Lagerhalle.