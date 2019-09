Hamburg. Deutschlands Norden soll Zentrum der Wasserstofftechnologie werden. Das fordert die Wirtschaft in den fünf norddeutschen Ländern. Die IHK Nord, der Zusammenschluss der Industrie- und Handelskammern im Norden, hat Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) dazu am Mittwoch ein Positionspapier übergeben, in dem die Länder dazu aufgefordert werden, eine gemeinsame Wasserstoff-Strategie voranzutreiben. Der Norden sei die prädestinierte Region für den Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft, heißt es darin.

"Der Erfolg der Energiewende entscheidet sich zweifellos in Norddeutschland und wird ohne Wasserstoff nicht möglich sein", sagte Friederike Kühn, Vorsitzende der IHK Nord, die zwölf Kammern und rund 700.000 Unternehmen vertritt.

IHK Nord will Windenergie mit Wasserstoff speichern

Dabei geht es darum, Wasserstoff als Speichermedium für aus Windenergieanlagen gewonnenen Strom zu nutzen, als auch als eigenen Antriebsstoff für Fahrzeuge mit Brennstoffzellen.

Dazu fordert die Wirtschaft die Wirtschaft die Befreiung von Anlagen zur Wasserstofferzeugung von der Umlage zur Förderung Erneuerbarer Energien (EEG), eine Mautbefreiung von Brennstoffzellen-Lkw, den Aufbau des weltweit größten und dichtesten Wasserstoff-Tankstellennetzes und den Aufbau eines norddeutschen Clusters im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie.

Westhagemann betont "Riesenpotenzial" der Wasserstoff-Technologie

Das Positionspapier überreichte Kühn am Mittwoch am Flughafen Hamburg. Senator Westhagemann soll sich zusammen mit seinen Ministerkollegen beim Bund für die Wassertstoffstrategie einsetzen. Westhagemann betonte, die Wasserstofftechnologie habe angesichts der Klimaziele ein "Riesenpotenzial" im Norden. "Wir müssen hier immer wieder Windräder abschalten, weil die Stromnetze sonst überlastet werden. Die Energie geht verloren, muss aber dennoch bezahlt werden."

Sinnvoller sei es, die Energie durch Elektrolyse in Wasserstoff zu speichern. Er selbst hatte vor kurzem den Aufbau der weltgrößten Elektrolyse-Anlage im Hamburger Hafen angekündigt. Westhagemann ermahnte die deutsche Autoindustrie, die vor einigen Jahren aus der Brennstoffzellenforschung ausgestiegen ist, den Anschluss an die asiatische Konkurrenz wie Toyota und Hyundai nicht zu verpassen. Diese seien in der Nutzung der Brenstoffzelle in ihren Fahrzeugen deutlich weiter.

Flughafen präsentiert Gepäckschlepper mit Wasserstoff-Antrieb

Flughafenchef Michael Eggenschwiler präsentierte zu dem Anlass auf dem Flugvorfeld das passende Fahrzeug, einen Gepäckschlepper, der mit Wasserstoff angetrieben wird. "Wir werden das Gerät auf Herz und Nieren testen, und bei Erfolg die gesamte Flotte umrüsten", sagte er.

Eggenschwiler ist nicht nur Geschäftsführer des Flughafens, sondern auch Vorsitzender der Wasserstoffgesellschaft Hamburg, die in diesem Monat 30-jähriges bestehen feiert.