Hamburg. Die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di und Betriebsräte von Hafenunternehmen fordern von der Politik einen Vertrag zum Erhalt des Hamburger Hafens. „Wir erleben den Angriff auf das größte geschlossene Industriegebiet Deutschlands, sei es von der Immobilienwirtschaft oder von ausländischen Investoren“, sagte der Sprecher des Arbeitskreises Häfen bei Ver.di, Thomas Mendrzik, vor einer Diskussionsveranstaltung mit Bürgerschaftsabgeordneten. „Gegen diese Angriffe fordern wir Konzepte von der Politik.“ Entscheidungen, die alle im Hafen betreffen, dürften nicht ohne die Beschäftigten und deren Interessenvertretungen diskutiert werden, ergänzte die stellvertretende Ver.di-Landesbezirksleiterin Sieglinde Frieß. „Wir wollen mehr Transparenz, wir wollen beteiligt werden und wir wollen, dass die tarifliche Arbeit im Hafen erhalten bleibt.“

Als Beispiele nannten die Arbeitnehmervertreter die Entwicklungen auf dem Kleinen Grasbrook oder dem freien Hafenareal in Steinwerder. „Für den Grasbrook gibt es eine klare Vereinbarung mit dem Senat darüber, wo Wohnungen gebaut werden dürfen und wo zum Schutz der Hafenbetriebe nicht“, sagte der Konzernbetriebsrat des größten deutschen Hafenkonzerns HHLA, Norbert Paulsen. „Doch umgesetzt wird dieser Vertrag nicht.“ Stattdessen gebe es immer wieder Vorstöße, die Wohnbebauung zu vergrößern. „Die Kollegen an den Terminals, bei Unikai und beim Fruchtzentrum sind inzwischen völlig verunsichert, weil sie nicht wissen, wie es für sie weitergeht“, so Paulsen.

Steuereinnahmen durch Hafenbetriebe in Höhe von einer Milliarde Euro jährlich

Offenbar sei vielen noch nicht klar, welche wirtschaftliche Bedeutung der Hafen für den Wohlstand Hamburgs habe, sagte Frank Bomball vom Arbeitskreis Häfen. Die Hafenbetriebe sorgten für Steuereinnahmen der Stadt in Höhe von einer Milliarde Euro jährlich. Wenn nun der Hafen für ausländische Investoren geöffnet werde, wie es die Politik überlege, dann würden die Steuereinnahmen Hamburgs geschmälert: Zum einen weil das Steueraufkommen der ansässigen Firmen sinke zum anderen, weil die ausländischen Betreiber sicherlich nicht hier in Hamburg ihre Steuern bezahlen würden.

Als besonders gefährlich sehen die Arbeitnehmervertreter die vom Senat beschlossene Öffnung des Hafens für erbbaurechtliche Verträge, mit denen Investoren gelockt werden sollen. „Wenn die Stadt die Hafenflächen für mehr als 30 Jahre verpachtet, verliert sie den Einfluss auf den Hafen. Das ist wie verkauft“, sagte Paulsen.

Anschließend lud Ver.di die hafenpolitischen Sprecher der Linken, der Grünen, der SPD, der CDU und der FDP zu einer Podiumsdiskussion über die Zukunft des Hafens ein. Die AfD war nicht eingeladen – worüber sie sich beschwerte. „Ver.di grenzt über 50.000 Wähler aus, die bei der letzten Europawahl im Mai 2019 der AfD ihre Stimme gaben“, sagte deren hafenpolitischer Sprecher, Peter Lorkowski. „Das ist undemokratisch.“ Die AfD wolle die Gewerkschaften abschaffen. „Also müssen wir sie auch nicht einladen“, antwortete Ver.di-Fachbereichsleiter Natale Fontana.