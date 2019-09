EuGH: Monsanto darf weiterhin Gen-Soja in der EU verkaufen

Seit 2012 darf Bayer-Tochter Monsanto in der EU genmanipuliertes Soja verkaufen. Eine Klage dagegen ist nun vor dem EuGH gescheitert.

Erntemaschinen fahren über ein Sojafeld in Brasilien: Die gentechnisch veränderte Sojabohne von Monsanto wird vor allem in Südamerika angebaut. (Symbolfoto)

EuGH-Urteil Monsanto darf weiterhin Gen-Soja in der EU verkaufen

Luxemburg. Die umstrittene Bayer-Tochter Monsanto darf in der Europäischen Union auch weiterhin Produkte mit einer genmanipulierten Sojabohne verkaufen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg wies am Donnerstag die Klage dreier Nichtregierungsorganisationen (NGO) gegen die Zulassung zurück.