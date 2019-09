PayPal bietet Ratenzahlungen künftig in Deutschland an

Der Online-Bezahldienst PayPal bietet in Deutschland künftig auch Ratenzahlungen an.

Berlin. Der Finanzdienstleister PayPal bietet seinen Kunden in Deutschland künftig auch Ratenzahlungen bei Online-Einkäufen an. Das Angebot gilt für Einkäufe von 199 bis 5000 Euro. Die Rückzahlung erfolgt in monatlichen Raten, die automatisch per Lastschrift vom Bankkonto des Kunden abgezogen werden. Die Laufzeit beträgt zwölf Monate bei einem effektiven Jahreszins von 9,99 Prozent.