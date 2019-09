Betriebsräte in der Windindustrie sauer auf Regierung

Hamburg. Der heimischen Windindustrie stehen offensichtlich auch in Zukunft schwierige Zeiten bevor. Nach einer Befragung im Auftrag der IG Metall sehen Betriebsräte die zukünftige Marktentwicklung in Deutschland überwiegend negativ. In jedem dritten Unternehmen würden die Aufträge in den nächsten beiden Jahren weiter zurückgehen, heißt es. Für jeden vierten Betrieb würden schon zum Ende des Jahres weitere Entlassungen erwartet.

„Wir haben bereits Tausende Arbeitsplätze in der Windindustrie verloren. Wenn Politik und Unternehmen nicht zügig gegensteuern, droht der Branche das gleiche Schicksal wie der Solarindustrie, die bis auf einzelne Unternehmen aus Deutschland verschwunden ist" sagte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Meinhard Geiken. Als „alarmierend" bezeichnete der Gewerkschafter die Tatsache, dass in 43 Prozent der Betriebe über Produktionsverlagerungen ins Ausland nachgedacht werde. Kritik an der Bundesregierung Vor allem die Bundesregierung steht bei den Betriebsräten hart in der Kritik. Über 96 Prozent der Betriebe klagen laut Befragung über gar keine oder nur eine geringe Unterstützung für die Windindustrie. Auch die neu eingeführten Ausschreibungen führten in 89 Prozent der Unternehmen zu keinen oder nur geringen positiven Effekten. Die Betriebsräte sehen dadurch sogar einen massiv gestiegenen Kostendruck, der häufig zulasten der Beschäftigten gehe. „Die Bundesregierung gefährdet einen wichtigen Industriezweig und verspielt die Chancen der Energiewende für Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland", so Geiken. Die Gewerkschaft hat für die Beschäftigten in der Branche nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren viel erreicht. Die Arbeitsbedingungen in tarifgebundenen Betrieben seien deutlich besser – so gebe es beispielsweise mehr Auszubildende und weniger Probleme bei der Stellenbesetzung.