In Walmart-Filialen wurden in den vergangenen Wochen 24 Menschen erschossen. Nun will das Unternehmen selbst Waffenverkäufe eingrenzen.

In El Paso hat es vor einigen Wochen ein Massaker in einem Walmart gegeben. Der Konzern ändert nun seine Strategie zu Waffenverkäufen.

Waffengewalt Walmart will Waffenverkauf in den USA deutlich einschränken

Berlin. Nach mehreren Massakern mit Schusswaffen in den USA will der Handelskonzern Walmart den Verkauf von Waffen und Munition weiter einschränken. Das Unternehmen reagiert damit auch auf Massaker in zwei Walmart-Filialen mit insgesamt 24 Toten vor gut einem Monat.