Mieten: Das sind die günstigsten Städte für Studenten

Berlin. Ein guter Notendurchschnitt ist für viele Abiturienten nur die erste Hürde zum Studium. Wer dann noch einen Studienplatz an seinem Lieblingsort ergattern kann, darf sich freuen. Doch schon türmt sich das nächste Hindernis auf, das es zu überwinden gilt: eine günstige Bleibe zu finden.

Unistädte zählen in Deutschland zu den begehrtesten Wohnorten – und sind entsprechend teuer. Die Lage wird dabei zunehmend brisanter. Obwohl sich Studenten mit immer kleineren Wohnungen oder Zimmern begnügen, müssen sie immer mehr Geld dafür hinblättern.

Studierende zahlen derzeit bundesweit im Schnitt 386,18 Euro Warmmiete für ihre Bleibe – und damit 16 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren mit 332,43 Euro. Dieser Preis wird durchschnittlich für 28,9 Quadratmeter Wohnfläche verlangt, während sie 2014 noch im Schnitt auf etwas größerem Raum – und zwar 29,3 Quadratmeter – lebten.

Dies geht aus einer repräsentativen Befragung unter 22.000 Studierenden in Deutschland hervor, die von dem Personaldienstleister Studitemps und der Maastricht University erhoben wurde. Die Mietpreise wurden für das Wintersemester 2018/19 abgefragt.

Jeder vierte Studierende wohnt bei seinen Eltern

Allerdings gibt es bei den Mieten je nach Region und Stadt erhebliche Unterschiede. Tendenziell gilt: Die günstigsten Unistädte liegen in Ostdeutschland, die teuersten sind westdeutsche Großstädte. Die Studentenstadt mit den höchsten Mieten ist Konstanz: In der Stadt am Bodensee müssen Studenten im Schnitt 20,12 Euro pro Quadratmeter hinlegen. Am günstigsten ist es in Halle (Saale) mit 11,26 Euro. Dies entspricht einer Differenz von etwa 80 Prozent.

Zu den teuersten Städten nach Konstanz zählen München (20,05 Euro pro Quadratmeter), Hamburg (19,27), Frankfurt (18,74), Wiesbaden (17,96) und Berlin (16,53). Am günstigsten wohnen Studierende neben Halle in den ostdeutschen Städten Erfurt (11,78) und Leipzig (12,15), in Jena werden schon 13,21 Euro verlangt. Vergleichsweise preiswerter sind in Westdeutschland die Städte Essen (12,23) und Kassel (12,27), die auf den hinteren Plätzen der 50 ausgewählten Städte landen.

„Wir sehen in den größten Städten, also Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt, seit 2014 eine Mietpreissteigerung“, sagt der Chef des Personaldienstleisters Studitemps, Eckhard Köhn. In Berlin stiegen die Warmmieten dabei seit 2014 mit am stärksten – und zwar um 31 Prozent.

Berlin entwickelt sich von einer relativ günstigen zu einer teuren Studentenstadt

„War Berlin in den letzten Jahren noch die günstigste Metropolstadt, hat die Hauptstadt in diesem Jahr Köln überholt. Köln bietet jetzt mit durchschnittlich 15,88 Euro den günstigsten Quadratmeterpreis unter den fünf bevölkerungsreichsten deutschen Städten.“

In Nordrhein-Westfalen variiert das Mietniveau je nach Stadt: Die höchsten Preise werden in Bonn und Düsseldorf erzielt. Etwas günstiger ist es in Dortmund, Bochum oder Wuppertal. Berliner Studenten finden wiederum im benachbarten Potsdam (14,06) die günstigeren Residenzen. In Braunschweig zahlen die Studierenden im Schnitt 14,35 Euro je Quadratmeter. In klassischen Uni-Städten wie Freiburg (17,30), Heidelberg (16,19) oder Tübingen (15,83) muss man ebenfalls tief in die Tasche greifen.

Das vielleicht einzig Positive an der Entwicklung ist, dass zumindest auch die Stundenlöhne für Studentenjobs in den vergangenen Jahren gestiegen sind – und zwar laut Befragung um rund 22 Prozent von 9,23 Euro auf 11,29 Euro je Stunde. Damit müssen Studenten aktuell laut Studie noch 34,2 Stunden für ihre Miete arbeiten, 2014 mussten sie noch 36 Stunden dafür malochen.

Studentenwohnheime sind keine wirkliche Alternative

Die Mietpreisentwicklung ist wohl auch ein Grund dafür, weshalb bundesweit jeder vierte Studierende auch während des Studiums weiterhin bei seinen Eltern oder Verwandten wohnen bleibt. Die meisten Studenten (29,7 Prozent) leben wiederum in Wohngemeinschaften, weitere 26,4 Prozent haben eine eigene Wohnung.

Eine Minderheit von 3,9 Prozent lebt zur Untermiete. In Studentenwohnheimen finden bundesweit lediglich 15,5 Prozent eine Bleibe. Denn es fehlt schlichtweg an genügend Plätzen, berichtet Köhn: „Das Extrembeispiel München zeigt, wie angespannt die Lage der Wohnheimplätze ist: Hier waren im Wintersemester 2018/19 insgesamt 10.000 Studierende auf der Warteliste.“

Der Mieterbund kritisiert seit Langem, dass Geringverdiener immer schlechtere Karten haben, eine Wohnung zu finden. Dazu zählen neben Alleinerziehenden, Älteren und Behinderten auch Studenten. Selbst Durchschnittsverdiener stoßen in vielen Städten auf Probleme bei der Wohnungssuche. So könne sich auch die Mittelschicht teils Neubaumieten nicht mehr leisten.

Mehr Sozialwohnungen für Studenten?

Der Mieterbund fordert deshalb vor allem mehr bezahlbaren Wohnraum – unter anderem deutlich mehr Sozialwohnungen. Auch das Bundesinnenministerium appelliert an die Länder, studentisches Wohnen im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung zu fördern. Der Bund will dazu in den Jahren 2020 und 2021 jeweils eine Milliarde Euro beisteuern. Zudem sollen die Länder ab 2020 über die Umsatzsteuerverteilung 500 Millionen Euro zusätzlich erhalten.

Wo das Geld konkret eingesetzt wird, bestimmen jedoch die Länder.