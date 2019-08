Hamburg. Der Überlebenskampf hat knapp fünf Monate gedauert, ein Happyend gibt es am Ende für viele Mitarbeiter aber nicht. Am 9. April hatte Senvion die Insolvenz in Eigenverwaltung angekündigt. In der Zwischenzeit führte die Firmenleitung des Hamburger Windanlagenbauers Gespräche mit potenziellen Investoren. Mit überschaubarem Erfolg. Denn seit Mittwoch ist klar: Der Verkauf als Ganzes ist gescheitert, das Unternehmen wird in Einzelteile zerschlagen. Mehrere Hundert der zuletzt noch rund 1800 Beschäftigten in Deutschland werden in den nächsten Monaten ihren Job verlieren.

Für verschiedene wesentliche Kerngeschäftsbereiche seien mehrere detaillierte Angebote eingegangen, teilte Senvion am Nachmittag mit. „Wir stehen nun kurz vor einer Lösung für wesentliche Kernbereiche des Unternehmens“, sagte Firmenchef Yves Rannou. Namen von Kaufinteressenten wurden nicht genannt. Interesse soll es dabei für das Wartungs- und Servicegeschäft sowie für einzelne Landesgesellschaften geben. Potenzielle Investoren haben nun bis zum 10. September Zeit, ihre Angebot auszuformulieren. Dann soll die Gläubigerversammlung über die Offerten abstimmen.

Deutsche Produktion vor dem Aus

Schlecht sieht es für große Teile der Produktion von Senvion in Deutschland aus. Zwar wurden mit Kunden sogenannte Projektfortführungs-Vereinbarungen getroffen, sodass bestehende Aufträge noch abgearbeitet werden. Bis Jahresende oder vielleicht sogar bis Anfang 2020 sei noch Beschäftigung für die Mitarbeiter da, sagte ein Sprecher. Noch im September werde es zu ersten Kündigungen kommen, die Bereiche werden wohl – wenn nicht noch etwas passiert – abgewickelt.

Immerhin eine gute Nachricht für die Beschäftigten: Für das gesamte Unternehmen sei die Zahlung der Gehälter für September sichergestellt, hieß es. Und für Beschäftigte in der Produktion in anderen Länder könnte es eine Zukunft im Unternehmen geben, falls die betroffene Landesgesellschaft übernommen werden sollte.

Ex-Umweltsenator gründete Unternehmen

Die Schwierigkeiten von Senvion resultieren noch aus dem vergangenen Jahr. Es kam zu Verzögerungen bei Projekten, in deren Folge zum einen erwartete Umsätze ausblieben und Strafzahlungen an Kunden fällig wurden. Dadurch entstand in diesem Frühjahr eine 100-Millionen-Euro-Lücke, weil sich Banken und Hedgefonds nicht über die weitere Finanzierung einigten. Der Massekredit über 100 Millionen Euro stand zwar eine Woche nach der Insolvenzanmeldung. Firmenchef Yves Rannou machte aber stets klar, dass er einen finanzkräftigen Investor oder neuen Eigentümer für Senvion sucht.

Der frühere Hamburger Umweltsenator Fritz Vahrenholt (SPD) gründete 2001 das Unternehmen. Mehrere kleine Windkraftfirmen schlossen sich zu Repower Systems zusammen. Vahrenholt amtierte sechs Jahre lang als Vorstandsvorsitzender – bis 2007 der indische Konzern Suzlon die Firma für 1,3 Milliarden Euro übernahm. Die Inder hielten mehr als 95 Prozent der Aktien, fanden die übrigen Aktionäre ab und nahmen das Unternehmen von der Börse. Weil die Lizenz für den Namen Repower 2014 auslief, wurde das Unternehmen in Senvion umbenannt. Suzlon gelang es aber nicht, mit dem Hamburger Unternehmen unter dem Strich Geld zu verdienen. Daher verkauften die Inder 2015 das Unternehmen an den US-Fonds Centerbridge, der bis heute mit mehr als 70 Prozent größter Aktionär ist.

Aktie nur noch ein Pennystock

Im März 2016 kam Senvion erneut an die Börse. Im Herbst des Jahres erklomm der Kurs mit 16,71 Euro einen Rekord. Danach ging es bergab. Als am 9. April die Insolvenz vermeldet wurde, sackte der Kurs unter die Ein-Euro-Grenze, in den sogenannten Pennystock-Bereich. Am Mittwoch notierten die Anteilsscheine bei 28 Cent. Das Unternehmen kam damit nur noch auf eine Marktkapitalisierung von rund 21 Millionen Euro.