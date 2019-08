Warum der Preis für Gold wieder ansteigt

Der Handelskrieg zwischen USA und China sorgt für Bewegung an den Finanzmärkten. Experten erwarten, dass Edelmetalle wertvoller werden.

Gold ist in den vergangenen Monaten wieder wertvoller geworden.

Edelmetall Warum Gold wertvoller wird – und was Anleger davon haben

Berlin.. Wer zur Jahrtausendwende auf Gold gesetzt hat, konnte sein Kapital bis heute fast vervierfachen. Wer vor einem Jahr investiert hat, erzielte ein Plus von rund 24 Prozent. Doch es gibt auch viele Anleger, die das Edelmetall während einer Hochphase teuer einkauften und mit Abschlägen verkaufen mussten. Denn auch wenn Gold ein greifbarer Gegenstand ist, so ist das Metall deshalb keineswegs eine Anlage, die am Markt einen immer gleich hohen Wert erzielt. Im Gegenteil: Die Goldpreise schwanken – teils erheblich.