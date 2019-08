Technische Probleme: Emirates muss A380-Flug streichen

Verbindung von Hamburg nach Dubai am Dienstagabend fiel aus. 190 Passagiere waren betroffen und werden auf heute umgebucht.

Die erste Landung eines A380 von Emirates im Liniendienst in Hamburg am 29. Oktober 2018.

Hamburg.. Der Hamburger Flughafen hatte von Dienstag auf Mittwoch einen seltenen Übernachtungsgast. Ein Airbus A380 von Emirates verbrachte die Nacht in Fuhlsbüttel. Die arabische Fluglinie musste den für 21.40 Uhr geplanten Rückflug am Dienstag nach Dubai kurzfristig streichen. „Der Emirates Flug EK62, von Hamburg nach Dubai, konnte aufgrund einer technischen Störung am Dienstagabend nicht starten“, sagte ein Unternehmenssprecher auf Abendblatt-Anfrage.