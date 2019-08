Airbus meldet Azubi-Rekord für Norddeutschland

Allein in Hamburg, dem größten deutschen Airbus-Standort, starten in Kürze 224 Azubis und Studenten ihre Ausbildung.

Hamburg. Flugzeugbau übt offensichtlich weiterhin eine große Faszination auf Jugendliche aus. Insgesamt 318 Auszubildende und duale Studierende beginnen in diesem Jahr ihre Ausbildung an den norddeutschen Airbus-Standorten Hamburg, Bremen, Stade und Buxtehude – das sind so viele wie niemals zuvor. Und der Trend dürfte sich fortsetzen. Denn laut Airbus läuft die Bewerbungsphase für das kommende Jahr bereits mit noch höheren Zahlen für den Ausbildungseinstieg. „Grund ist die gute Auftragslage und der demografische Wandel“, so der Flugzeugbauer.

Neue Studiengänge Allein in Hamburg, dem größten deutschen Airbus-Standort, starten in Kürze 224 Azubis und Studenten, in Bremen 46, in Stade 43 und in Buxtehude fünf. An allen vier norddeutschen Standorten befinden sich nun 974 junge Menschen in der Ausbildung oder im dualen Studium. Aktuell bildet Airbus vor allem im größeren Maß zum Mechatroniker aus – und ab 2020 kommen zudem neue Studiengänge im Bereich Informatik und Digitalisierung hinzu.