Podcast-Boom: Warum der Siegeszug nicht aufhören will

Podcasts sind das Medium der Stunde – in Deutschland und vor allem in den USA. Apple und Spotify wittern das große Geschäft.

Medien Podcast-Boom: Darum kommt an ihnen keiner mehr vorbei

Hamburg.. Jetzt also auch noch Apple. Spätestens als die Nachrichtenagentur Bloomberg Mitte Juli meldete, dass nun auch der Tech-Konzern aus dem kalifornischen Cupertino Geld in die Produktion von Podcasts stecken wird, war klar, das an diesem Medium keiner mehr vorbei kommt. Podcasts sind digitale Audio-Dateien, die sich Nutzer aus dem Netz laden und anhören, wann immer sie wollen.