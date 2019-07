Christine von Wedel ist Personalrätin in der Handelskammer Hamburg.

Hamburg Streit um Stellenplan: 50 Jobs bei der Kammer in Gefahr

Hamburg. Die Hamburger Handelskammer kommt nicht zur Ruhe. Der Personalrat des Hauses wirft der Kammerführung vor – trotz des Stopps aller wesentlichen Programme zur Restrukturierung – die Kammer weiter zu schwächen. In einer Stellungnahme zum neuen Stellenplan kritisiert die Personalvertretung, dass die Kammer in Folge eines weiteren Personalabbaus ihren Service für die Mitgliedsunternehmen zurückfahren müsse. Die Geschäftsführung weist die Kritik entschieden zurück und bestreitet jeglichen Personalabbau. Eine Personalversammlung am Freitagmorgen zeigte vor allem eines: Die Mitarbeiter sind verunsichert. Sie wissen nicht, wem sie glauben sollen.