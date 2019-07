Deutsche Bank: 3,15 Milliarden Euro Verlust im zweiten Quartal

Die Deutsche Bank saniert sich radikal. 18.000 Stellen werden weltweit gestrichen. Der Konzern rutscht noch tiefer in die roten Zahlen.

Frankfurt/Main.. 3,15 Milliarden Euro Verlust: Der Konzernumbau der Deutschen Bank reißt noch tiefere Löcher in die Bilanz als zunächst prognostiziert. Das teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mit. Im Vorjahr hatte die Deutsche Bank einen Gewinn von 401 Millionen Euro gemacht.