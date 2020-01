Peter Altmaier erntet harsche Kritik aus der deutschen Wirtschaft

Berlin. Kürzlich ließ eine Personalie die Mitarbeiter im Bundeswirtschafts­ministerium aufhorchen. Jörg Semmler verlässt das Haus. So was kommt in einer Behörde mit fast 2000 Mitarbeitern häufiger vor. Aber Semmler ist nicht irgendwer. Der Spitzenbeamte, der die Schlüsselabteilung Leitung und Planung verantwortete, ist einer der wenigen Vertrauten von Peter Altmaier.

Semmler diente dem CDU-Politiker schon als Büroleiter im Bundesumweltministerium. Er folgte seinem Dienstherrn ins Bundeskanzleramt, wo Altmaier als „Chef BK“ Angela Merkel den Rücken freihielt. Jetzt ist Semmler (46) überraschend in die CDU/CSU-Bundestagsfraktion gewechselt, wo er Verwaltungschef geworden ist.

„Die Ratten verlassen das sinkende Schiff“, meinte dazu ein Beamter trocken. Steht es politisch wirklich schon so schlimm um Peter Altmaier?

70-Jahr-Feier der Familienunternehmer – keine Einladung für Altmaier

Montagmorgen, München, Messegelände. Zur Eröffnung der weltgrößten Baumaschinenmesse ist der Bundeswirtschaftsminister natürlich zur Stelle. Gemeinsam mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gibt es schöne Bilder in Serie. Altmaier lächelnd vor einem riesigen Kipplaster, Altmaier grinsend vor einem gigantischen Bagger.

Am Liebherr-Stand klettern Altmaier und Söder auf den Rücksitz eines Golf-Caddys, der sie über die Messe kutschiert. Für die Fotografen reckt die Frohnatur aus dem Saarland den Daumen hoch.

Die politische Wirklichkeit des 60-Jährigen sieht anders aus. Likes bekommt er nur noch wenige. Am Wochenende verpassten die Familienunternehmer (BMW, Miele, Oetker) dem Wirtschaftsminister eine Breitseite. Der Verband hat Altmaier zu seiner 70-Jahr-Feier Anfang Mai nicht eingeladen.

Und zwar mit voller Absicht: „Altmaier hat das Wirtschaftsministerium beschädigt“, sagte Verbandspräsident Reinhold von Eben-Worlée der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Die CDU enttäusche ihre bisherigen Unterstützer.

Altmaier sah sich als legitimer Enkel von Ludwig Erhard

In der Union dürften bei diesen Worten die Alarmglocken schrillen. Die Familienunternehmer sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft – und sie sind treue Unionsspender. Riesengroß waren die Hoffnungen der Firmenchefs, als die CDU erstmals nach Jahrzehnten (in denen FDP, CSU und SPD dort das Sagen hatten) wieder das Wirtschaftsministerium an sich riss.

Altmaier sah sich als legitimer Enkel von Ludwig Erhard, dem früheren Kanzler und Vater des Wirtschaftswunders. Doch seitdem ist bei Altmaier eingetreten, was bereits in seiner Zeit als Umweltminister (2012–2013) zu beobachten war: große Worte, eher wenig dahinter.

Damals schrieb Altmaier, so erzählen es Weggefährten, am Küchentisch seiner Altbauwohnung ein Konzept, um die Energiewende mit einer Strompreisbremse zum Erfolg zu führen. Hängen blieb die Eine-Billion-Euro-Formel. So teuer werde der Umstieg auf grüne Energie in den kommenden Jahrzehnten.

Harsche Kritik an Altmaiers Industriestrategie

Fachleute runzelten die Stirn. Die Strompreise sind jetzt auf Rekordhöhe, wofür Altmaier persönlich nichts kann. Aber ein von ihm angekündigter Strompreisgipfel? Die Branche wartet noch auf eine Einladung. Bayerns Ministerpräsident Söder schrieb mit seinem baden-württembergischen grünen Amtskollegen Winfried Kretschmann einen Brandbrief an die Kanzlerin. Die Industrie im Südwesten – die Autoriesen Daimler, BMW, Audi und Porsche stehen global unter Druck wie nie – braucht bezahlbaren Strom.

Harsche Kritik erntet Altmaier für seine Industriestrategie. Er will wie in Frankreich nationale Champions schmieden, die es mit den Giganten aus China und den USA aufnehmen sollen. Die Wirtschaft hat andere Sorgen: „Die Industrie erwartet von Herrn Altmaier, dass er sich für gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen einsetzt, anstatt planwirtschaftliche Industriestrategien zu präsentieren“, sagte Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander unserer Redaktion.

Weniger Bürokratie, die Begrenzung der Sozialabgaben bei 40 Prozent, niedrigere Arbeitskosten, der Erhalt der sachgrundlosen Befristung und ein modernes Arbeitszeitgesetz seien Gebote der Stunde. „Der Bundeswirtschaftsminister hat kein Konzept – weder für die Energiewende noch für die Wirtschaft insgesamt“, so Zander.

In der Europapolitik hat Altmaier nichts zu melden

Allerdings wird der Einfluss des Wirtschaftsministers notorisch überschätzt – das erlebten die Parteichefs Philipp Rösler (FDP) und Sigmar Gabriel (SPD) in dem Amt hautnah. Ordnungspolitische Wachhunde sind allein Kartellamt und Netzagentur, die dem Minister unterstehen.

In der Europa- und Finanzpolitik hat Altmaier nichts zu melden. Hier gibt Finanzminister Olaf Scholz (SPD) den Ton an. Der ließ Altmaier beim Ruf nach einem kompletten Soli-Abbau abblitzen.

Der hart Gescholtene bekommt aber auch Zuspruch. Der Wirtschaftsrat der CDU kritisiert, die gesamte Koalition setze zu stark auf Umverteilung und gängele die Betriebe. „Den berechtigten Ärger darüber an Peter Altmaier abzulassen ist Klamauk und richtet sich an die falsche Adresse“, sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger unserer Redaktion. Altmaier wolle „unsere Betriebe vor Klima-Planwirtschaft der Umweltministerin (Svenja Schulze/SPD) schützen“.

Dennoch wird längst in Berlin geraunt, dass Altmaier einer möglichen Kabinettsumbildung zum Opfer fallen könnte. Wunschkandidat vieler konservativer Wirtschaftsführer wäre dann Friedrich Merz als neuer Erhard-Erbe. Was würde dann aus Altmaier? Ob für ihn nach der Europawahl in Brüssel als EU-Kommissar Platz wäre, ist ungewiss. (Tim Braune, Kerstin Münstermann und Anja Stehle)