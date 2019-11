G20-Proteste: Wie Extremisten der Wirtschaft schaden

Aktivisten stehen im Hambacher Forst: Der Verfassungsschutz beobachtet in der linken wie in der rechten Szene ein „Klima­ der Enthemmung“.

Berlin. Vor dem Haus des „Deutschen Beamtenbundes“ stehen drei Polizisten­, um die Ecke mehrere Einsatzfahrzeuge. Der Anlass: Immobilienkongress in Berlin – das ist für die Polizei kein harmloser Termin. Denn die Branche wird angefeindet. Immer wieder kommt es zu Sabotageakten, zu Anschlägen. So wie auch gegen Banken, die Bahn, den Internethändler Amazon oder Energieversorger. Kabelschächte werden in Brand gesetzt, Funkmasten zerstört, Baufahrzeuge beschädigt. Deshalb der Polizeischutz.