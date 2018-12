Einzelhandel Lifestyle-Kaufhaus Clas Ohlson schließt Läden in Hamburg

Die schwedische Königin Silvia (r) betrachtet mit einer Mitarbeiterin von Clas Ohlson, in Hamburg in der ersten Deutschland-Filiale des schwedischen Haushaltswaren-Filialhändlers Schraubendreher (Archiv).

Schweden trennen sich von Pilotprojekt in Deutschland. Alle Filialen am Jungfernstieg, in Altona und im AEZ machen dicht.