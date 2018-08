Apple-Aktien für 39 Cent gekauft – nun kosten sie 207 Dollar

New York. Man kann sagen, dass Donna Fenn aus New York ein gutes Näschen hatte. 1985 legte die junge Frau aus New York ihr Geld in Apple-Aktien an. „Damals hatte kaum jemand einen Computer“, erinnert sie sich heute.

Die Aktie des Unternehmen kostete damals 39 US-Cent. Heute, da Apple längst zum Weltkonzern geworden ist und mit einem Börsenwert von einer Billion Dollar die Spitze erreicht hat, kostet die gleiche Aktie mehr als 207 Dollar. Das nennt man Profit.

Sie sei oft in Versuchung gewesen, die Papiere abzustoßen, sagt Donna Fenn, die aber nicht verrät, wie viele Apple-Aktien sie besitzt. Und tatsächlich habe sie 2009 einen Teil verkauft. Aber den Rest will sie behalten. „Apple ist meine erste Liebe“, sagt sie. Und die verstoße man nicht. (W.B.)

