Diesel-Skandal: Opposition wirft Regierung Untätigkeit vor

Berlin. Ein Jahr ist es her, als hoher Besuch ins Bundesverkehrsministerium kam: Die Chefs der deutschen Autokonzerne waren da, ebenso die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Autoindustrie. Eingeladen hatte die Bundesregierung. Der „Diesel-Gipfel“ sollte klären, wie die Luft in den Städten sauberer und Fahrverbote verhindert werden könnten. Dieselmotoren gelten als Hauptverursacher für zu hohe Werte des gesundheitsschädlichen Stickoxids.

Ein Jahr nach diesem Gipfel – ein weiterer fand im November statt – ist klar: Das Diesel-Problem ist nicht gelöst. Weder konnten Fahrverbote verhindert werden, noch sind bereits zugelassene Diesel viel sauberer geworden.

Die Opposition im Bundestag wirft der Bundesregierung daher Untätigkeit vor: „Die Regierung sitzt das Problem aus – auf Kosten der Menschen in den Innenstädten und auf Kosten von Millionen von betrogenen Diesel-Fahrern “, sagte der Vize-Fraktionschef der Grünen, Oliver Krischer, dieser Redaktion. Sein Fazit: „Es ist seither nichts passiert.“

Weitere Fahrverbote in Innenstädten gefordert

Beschlossen hatte der Gipfel vor einem Jahr im Wesentlichen vier Punkte: Deutsche Hersteller wollten insgesamt gut fünf Millionen Dieselfahrzeugen eine neue Motorsoftware verpassen, damit die Abgase sauberer werden. Sie wollten mit Prämien den Verkauf neuer Autos fördern, damit alte Diesel verschrottet werden. Und die Hersteller wollten 250 Millionen Euro in einen Geldtopf zahlen, aus dem Maßnahmen für bessere Luft in den Städten gefördert werden. Der Bund wollte 750 Millionen Euro dazugeben und ließ außerdem von Fachleuten prüfen, ob Diesel sauberer werden, wenn man neue Bauteile in die Abgasreinigung einfügt, im Fachjargon: Hardware-Nachrüstung.

Dauerthema Spritpreis: Darum ist Diesel günstiger als Benzin Darum ist Diesel günstiger als Benzin Dauerthema Spritpreis: Darum ist Diesel günstiger als Benzin

Für den Grünen-Verkehrsexperten Krischer ist klar: „Die Kommunen haben keinen Cent zusätzlich bekommen. Die Autoindustrie hat keinen Euro in den Fonds für saubere Luft gezahlt, und die Hersteller haben keine einzige Motorsoftware aktualisiert.“ Die beiden „Diesel-Gipfel“ seien „reine Showveranstaltungen“ gewesen.

Es werde weitere Fahrverbote in Innenstädten geben, sagte Krischer voraus. Er forderte als einzige wirksame Maßnahme, Dieselfahrzeuge schnell mit neuen Abgasbauteilen nachzurüsten: „Außer der Bundeskanzlerin, dem Verkehrsminister und der Autoindustrie sind sich alle einig, dass man das machen soll. Die Hersteller können es sich angesichts ihrer Milliardengewinne auch leisten.“

2,5 Millionen Pkw haben neue Motorsoftware erhalten

Kanzlerin Angela Merkel hatte angekündigt, Ende September über die Hardware-Nachrüstung entscheiden zu wollen. Das Kfz-Gewerbe ist überzeugt davon, dass sie machbar ist. Die deutschen Autohersteller aber lehnen Um- und Einbauten ab. Nach ihren Angaben und denen ihres Verbands VDA haben bereits 2,5 Millionen Pkw eine neue Motorsoftware erhalten – die große Mehrheit davon sind aber Volkswagen, die wegen der aufgedeckten Manipulationen ohnehin neue Software brauchten.

Auch die versprochenen 250 Millionen Euro stünden „bereit“, teilte der VDA mit, was bedeutet: Geflossen ist das Geld nicht. Die Hersteller fordern eine Beteiligung der ausländischen Konkurrenten. Im Übrigen sei die Luft in den Städten viel sauberer geworden. Nur bei „fünf oder sechs Städten muss noch intensiv gearbeitet werden“, damit sie die Grenzwerte einhalten, so der VDA.

Ausländische Hersteller sollen Software-Updates für Dieselmotoren anbieten

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der am „Diesel-Gipfel“ teilgenommen hatte, sagte dieser Redaktion, der Gipfel sei „besser als sein Ruf“ gewesen. Die Schadstoffbelastung sinke von Jahr zu Jahr. „Für die meisten Städte werden Fahrverbote nicht nötig sein“, so Weil. Er rief ausländische Hersteller auf, Software-Updates für Dieselmotoren anzubieten. Und: Der Geldtopf für sauberere Luft in den Städten brauche „eine Verstetigung der zugesagten Mittel durch Staat und Industrie“.

Aber was nützt viel Geld, wenn es nicht fließt? Der Städtetag schrieb jüngst an die Grünen-Bundestagsfraktion: „Ein Rückgriff auf die bereitgestellten Bundesmittel konnte aufgrund der wenig praxisgerechten Fördermittel-Regularien bislang nicht erfolgen.“

