Chefwechsel bei der Deutschen Bank – Spannung an der Börse

Frankfurt/Main. Nach dem überraschend schnellen Wechsel an der Spitze der Deutschen Bank wird zu Wochenbeginn mit Spannung die Reaktion der Börse erwartet. Am späten Sonntagabend hatte der Aufsichtsrat des größten Geldhauses Deutschlands mit sofortiger Wirkung den bisherigen Vize Christian Sewing als Nachfolger des glücklosen Vorstandschefs John Cryan ernannt.

Ein Grund für Cryans Abberufung war der schwache Aktienkurs. Die Aktie hat allein seit Jahresbeginn mehr als ein Viertel an Wert verloren. Gespannt warten die Investoren nun, wie der Markt bei Börseneröffnung die Personalie aufnimmt. Zum Handelsschluss am Freitag war noch nicht absehbar, dass es am Montagmorgen einen neuen Vorstandsvorsitzenden geben wird.