Edeka verbannt noch mehr Nestlé-Produkte aus den Regalen

Der Preiskampf zwischen Edeka und Nestlé ist noch nicht vorbei. Nun will der Händler offenbar weitere Nestlé Produkte boykottieren.

Berlin. Edeka weitet offenbar seinen Bestellstopp von Nestlé-Produkten aus. Wie die "Lebensmittel Zeitung" berichtet, werden in den Regalen der Supermarktkette bald noch weniger Artikel des Nahrungsmittelherstellers Nestlé zu finden sein. Das gehe aus einem Schreiben hervor, das Edeka in dieser Woche an seine Filialisten verschicke.

Betroffen sei demnach knapp ein Drittel der Erlöse, die Nestlé mit dem europäischen Händlerbündnis Agecore mache, zu dem auch die Edeka-Gruppe gehört. Bislang waren 163 Produkte ausgelistet, die 20 Prozent des Umsatzes ausmachten.

Edeka will weniger für Nestlé-Produkte zahlen

Agecore wirft Nestlé vor, billiger an Konkurrenten zu liefern. Mit dem Boykott der Produkte will das Händlerbündnis Druck ausüben, um ebenfalls von den günstigeren Konditionen zu profitieren. Doch Nestlé gab bisher nicht nach. Von der Auslistung betroffen sind unter anderem Tiefkühlpizzen, Schokoriegel und Getränke.

Dass bestimmte Produkte aus dem Sortiment eines Einzelhändlers verschwinden, kommt immer wieder vor. Die Gründe dafür sind immer ähnlich: Mal wird um Preise gerungen, mal passt die Produktqualität nicht oder den Lieferanten gefällt die Positionierung der Ware im Regal nicht.

Viele Konflikte zwischen Händler und Lieferant

Schon 2012 etwa warf Kaufland Bier der Brauerei Krombacher aus den Regalen, Lidl unternahm das gleiche zwei Jahre später mit Coca-Cola. Real stritt 2015 gleich mit mehreren Herstellern auf einmal – unter anderem mit Dr. Oetker, Haribo und Iglo. (cho)

