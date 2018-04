Nasa gibt neuen Überschalljet in Auftrag – ohne Knall

Die Nasa will einen neuen Überschalljet. Statt des Knalls soll ein Ton erklingen, der so laut ist wie das Zuschlagen einer Autotür.

Washington. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat einen neuen Überschalljet in Auftrag gegeben – aber ohne Überschallknall. Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin, der für die Nasa schon länger an einem Konzept dafür feilt, sei mit Entwurf, Bau und Test eines solchen Jets beauftragt worden, teilte die Raumfahrtbehörde am Dienstag in Washington mit.

Bis Ende 2021 soll die Arbeit, für die der Rüstungskonzern 247,5 Millionen Dollar (etwa 200 Millionen Euro) erhält, abgeschlossen sein. Dann soll ein Prototyp des "X-plane" fertig sein, der in etwa 16 Kilometer Höhe mit rund 1500 Kilometern pro Stunde fliegen kann – und dabei anstelle eines Überschallknalls nur einen Ton erzeugt, der so laut ist wie das Zuschlagen einer Autotür. Sobald der Prototyp fertig ist, will die Nasa selbst weitere Tests durchführen und ab Mitte 2022 dann bei Flügen über ausgewählten Städten USA weitere Daten sammeln.

Rund 15 Jahre nach dem Aus der legendären Concorde rückt somit eine mögliche Rückkehr des Überschallflugs wieder näher. Neben der Nasa und Lockheed Martin arbeiten derzeit auch andere Unternehmen an Überschalljets. (dpa)



