Toys "R" Us will alle US-Filialen schließen oder verkaufen

Toys "R" Us steht in den USA weitestgehend vor dem Aus. Vor allem der Onlinehandel bringt die Spielwarenkette jetzt in große Probleme.

Diesen T-Rex gibt es vielleicht bald im Supersale: Toys „R“ Us will offenbar alle US-Filialen verkaufen oder schließen.

Washington. Der Spielwarenhändler Toys "R" Us schließt oder verkauft nach einem Bericht der "Washington Post" alle 800 Filialen in den USA. Dies solle in einem Prozess geschehen und nicht auf einen Schlag. Betroffen sind dem Bericht zufolge 33.000 Arbeitsplätze. Eine Reaktion des Unternehmens dazu gab es zunächst nicht.

Toys "R" Us ist in Milliardenhöhe verschuldet und bemüht sich schon länger erfolglos um einen Käufer. Im September 2017, kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, hatte Toys "R" Us in den USA bereits Gläubigerschutz beantragt und die Schließung von 180 Filialen angekündigt. Am Mittwoch hatte das Unternehmen angekündigt, alle Geschäfte in Großbritannien herunterzufahren.

Toys "R" Us kämpft mit der Konkurrenz des Onlinehandels. Es hat weltweit etwa 64.000 Angestellte. (dpa)

Neben Disney verdienen vor allem die Spielzeugfirmen Lego und Hasbro an dem Namen Star Wars mit. Wir stellen Produkte vor, mit denen das meiste Geld gemacht wird. Eines der neuen Produkte ist der kugelförmige Droide BB-8, der per Smartphone-App gesteuert werden kann. Foto: Michael Loccisano / Getty Images for Toys"R"Us

Mit der Marke Star Wars wurden Schätzungen von CNBC zufolge seit dem Start des ersten Films im Jahr 1977 bis 2015 27 Milliarden US-Dollar verdient. Foto: Michael Loccisano / Getty Images for Toys"R"Us

Etwa 12 Milliarden US-Dollar an Umsatz wurden dabei mit Merchandising-Produkten erzielt. Ein Großteil fällt auf Actionfiguren, Kostüme und Spielzeugwaffen. Foto: JASON REED / REUTERS

Der Bauklotz-Hersteller Lego hat sich Lizenzrechte an Star Wars gesichert und verdient seitdem kräftig mit diesem Namen. Foto: Getty Images for Toys"R"Us / BM

Mit Büchern wurde laut CNBC seit 1977 ein Erlös von 1,82 Milliarden Dollar generiert. Foto: Michael Loccisano / Getty Images for Toys"R"Us



Computerspiele zu der Saga um den Krieg der Sterne brachten 2,9 Milliarden US-Dollar ein. Hier zu sehen sind Figuren von „Infinity 3.0: Play Without Limits“. Das Spiel schlägt den Bogen zu Brettspielen, denn man muss physische Figuren auf eine Spielfläche stellen, damit sie im Computerspiel erscheinen Foto: Disney Interactive / dpa-tmn

Auch die klassischen Brettspiele aus dem Star-Wars-Universum sind bei den Kunden beliebt. Foto: Michael Loccisano / Getty Images for Toys"R"Us

Die Produkte zu den Filmen lassen kaum Wünsche offen. Während mit Kinotickets und DVD-Verkäufen zusammen 8 Milliarden Dollar umgestzt wurden, sind es bei Spielzeug, Computerspielen und Büchern zusammen genommen 16,72 Milliarden. Foto: Michael Loccisano / Getty Images for Toys"R"Us

Experten erwarten, dass die Einnahmen aus den neuen Merchandise-Produkten in diesem Jahr allein auf 5 Milliarden US-Dollar steigen könnten. Foto: PAULO WHITAKER / REUTERS





