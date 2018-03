Medienmacher-Kolumne von Kai-Hinrich Renner: Bild wird teurer

Berlin. Das waren noch Zeiten: Als die "Bild"-Zeitung 1952 erstmals erschien, kostete sie zehn Pfennig. Der Preis blieb 13 lange Jahre stabil, ehe für das Boulevardblatt ab 1965 15 Pfennig verlangt wurden. Die Zyklen, in denen Tageszeitungen heute ihre Preise erhöhen, sind da doch um einiges kürzer.

Das gilt auch und gerade für "Bild". Ab Montag nimmt das Boulevardblatt, das vom Medienhaus Axel Springer herausgegeben wird, einen Preis ins Visier, der bisher als Schallmauer galt: Es wird dann in einigen Städten der alten Bundesländer genau einen Euro kosten. Wie Springer auf Anfrage bestätigt, handelt es sich dabei um die Ausgaben in Hamburg, Hannover, Frankfurt am Main, Stuttgart und Köln-Aachen, die bisher 90 Cent kosten. In Leipzig steigt der Preis von 75 auf 80 Cent. In Berlin ist "Bild" weiterhin für 90 Cent zu haben. Eine bundesweite Preiserhöhung gibt es dafür bei der "Bild am Sonntag". Sie kostet ab dem 4. März 2,10 Euro statt wie bisher 1,95 Euro.