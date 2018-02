Das schwierige Geschäft mit den 3-D-Druckern

Hamburg. In der Wissenschaft spricht man schon von einer Revolution der industriellen Produktion. In der Realwirtschaft ist diese bisher aber kaum angekommen: In Hamburg beschäftigen sich zahlreiche Forschungseinrichtungen mit den Möglichkeiten des 3-D-Drucks. In der Praxis ist deren Einsatz aber nicht weit verbreitet: Viele Hamburger Unternehmen nutzen diese Technologie noch nicht. Einer Umfrage der Handelskammer zufolge haben 75 Prozent der Betriebe keine derartigen Geräte.

Das soll sich jetzt ändern. Am Donnerstag wurde ein neues 3-D-Druck-Netzwerk ins Leben gerufen. Mehr als 150 Anwender, Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in Hamburg trafen sich dazu in der Handelskammer. Das Netzwerk dient als Austauschplattform und soll vor allem mittelständische Betriebe über die Möglichkeiten des 3-D-Drucks informieren.

3-D-Druck bedeutet Umkehr herkömmlicher Tradition

Denn die neue Technologie habe das Potenzial die industrielle Produktion, wie man sie bisher kenne, massiv zu verändern, sagen zumindest die Experten. "Der 3-D-Druck beeinflusst nicht nur die Industrie. Auch Dienstleistung, Handel – die ganze Wertschöpfungskette – wird durcheinander gewirbelt", sagte Henning Fehrmann, Geschäftsführer der Fehrmann GmbH und Sprecher des Netzwerks. "Die rasante Entwicklung verlangt, dass wir bei allem Wettbewerb untereinander unsere Kräfte in einem Netzwerk bündeln. Nur so kann Hamburg als 3-D-Druck-Standort weltweit vorne mitspielen."

3-D-Druck bedeutet die Umkehr herkömmlicher Produktion. Anstatt Bauteile etwa aus Metallblöcken herauszuschneiden, zu fräsen oder zu sägen, werden mithilfe spezieller Drucker dreidimensionale Gegenstände schichtweise aufgebaut. Der offensichtlichste Nutzen ist der geringere Materialeinsatz: Da nichts weggeschnitten wird, gibt es kein überschüssiges Material.

Airbus benutzt schon Bauteile aus dem 3-D-Drucker

Ein weiterer Vorteil: Bei 3-D-Druckern ist es möglich, mit denselben Anlagen und Werkstoffen unterschiedliche Produkte herzustellen. Anders als bei der herkömmlichen Herstellung entfällt beispielsweise die Anpassung von Produktionswerkzeugen wie Gussformen. Nur die Kon­struktionsdaten am Drucker müssen geändert werden.

Schließlich ergeben sich zahlreiche Vorteile, die heute bereits in der Industrie genutzt werden – allen voran in der Luftfahrt. So benutzt Airbus in Finkenwerder schon seit Längerem Bauteile aus 3-D-Druckern, weil sie leichter sind.

Das Laserzentrum Nord in Bergedorf, das kürzlich zum Fraunhofer-Institut für Additive Produktionstechnologien (IAPT) ernannt worden ist, stellt kleine Treibstoffdüsen für Airbus-Flugzeuge her. Mussten dafür bisher 20 verschiedene Einzelteile zusammengefügt werden, wird mit dem Drucker nur noch ein Bauteil hergestellt, die fertige Düse. "Und sie ist fünfmal langlebiger als die herkömmlichen Düsen", sagte Claus Emmelmann Institutsleiter des IAPT.

Hohe Investitionen sind eine Hemmschwelle

Einziger Nachteil: Gegenüber den Anfängen vor rund 20 Jahren ist der

3-D-Druck zwar um ein Vielfaches günstiger geworden, aber er ist immer noch deutlich teurer als herkömmliche Produktionsweisen. Wie also soll die vor allem von mittelständischen Unternehmen geprägte Hamburger Wirtschaft daran partizipieren? Ein einfacher Drucker für den Privatgebrauch kostet nur 2000 bis 3000 Euro, hochwertige Industriedrucker allerdings oft das Hundertfache.

"Die hohen Investitionskosten sind für viele Betriebe noch eine Hemmschwelle", sagte der Präses der Handelskammer, Tobias Bergmann. "Aber es geht ja nicht darum, dass sie ihre Produktionshallen sofort leer räumen und mit 3-D-Druckern vollstellen. Vielmehr wollen wir die Betriebe dazu animieren, darüber nachzudenken, welche Bauteile sie verwenden, deren Produktion mit dem neuen Verfahren für sie wirtschaftlicher ist", so Bergmann.

Ein gutes Hilfsmittel dafür ist eine neue Internet-Plattform, die wiederum das IAPT aufgebaut hat. Dort können Unternehmen die Investitionskosten für Bauteile aus herkömmlichen Verfahren und aus dem Drucker vergleichen. "Den Zugang zu der Plattform wollen wir kleinen Betrieben kostenfrei ermöglichen", sagte Emmelmann.

Expertise bei Kunststoff noch steigerungsfähig

"Wir müssen jetzt den nächsten Schritt machen. Die Digitalisierung und die Veränderung der industriellen Fertigung erfordern ein neues Denken und Handeln", sagte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos). Hamburg habe eine Expertise im 3-D-Metalldruck. "Bei anderen Druckmaterialien, insbesondere Kunststoff, kann Hamburg sich noch deutlich steigern."

Horch hatte vor der Veranstaltung in der Handelskammer bereits das KompetenzCenter Innovation besucht, ein Start-up-Unternehmen, dass sich auf die Beratung und den Vertrieb von 3-D-Druckern und deren Erzeugnissen spezialisiert hat. "Wir brauchen solche Unternehmen – mit einer Idee und dem Mut, sie auch umzusetzen", so Horch

Auch der Hamburger Hafenkonzern HHLA hat sich einen 3-D-Drucker angeschafft. "Wir nutzen ihn derzeit zu Ausbildungszwecken. Langfristig hoffen, wir so Ersatzteile für unsere Containerhubfahrzeuge herstellen zu können", sagte ein Unternehmenssprecher.

Übrigens: Horch trägt seit heute neue Manschettenknöpfe, aus Titan, im 3-D-Drucker hergestellt. Der Senator bekam sie am Donnerstag von Emmelmann geschenkt.

