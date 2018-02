GroKo: Deutsche Industrie unzufrieden mit Koalitionsvertrag

Berlin. Die deutsche Industrie hat sich unzufrieden gezeigt mit dem Koalitionsvertrag von Union und SPD. "Beim Geldausgeben besteht eine klare Schieflage in Richtung Umverteilung anstatt in Zukunftssicherung", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf am Mittwoch in Berlin.

In der Steuerpolitik fehle trotz guter wirtschaftlicher Lage der Mut zu spürbaren Entlastungen und zu Strukturreformen. In den USA waren die Unternehmensteuern massiv gesenkt worden.

Der BDI vermisse außerdem ein klares Bekenntnis zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung, hieß es außerdem. In der Digitalisierung sei der "große Wurf" nicht erkennbar. Die angekündigten Maßnahmen seien überfällig. (dpa)

