Präses der Handelskammer kontert: "Kein Wahlbetrug"

Hamburg. Der Präses der Handelskammer, Tobias Bergmann, hat im Zusammenhang mit dem Gehalt der neuen Hauptgeschäftsführerin Christi Degen den Vorwurf des Wahlbetrugs von sich gewiesen. "Wir haben versprochen, dass sich das Gehalt der Hauptgeschäftsführung künftig an dem des Wirtschaftssenators orientieren wird. Dieses Versprechen haben wir gehalten."

Bergmann reagierte damit auf Vorwürfe aus Teilen der Wirtschaft, Degens Gehalt entspreche nicht den Wahlversprechungen. Wie das Abendblatt berichtete, verdient die neue Hauptgeschäftsführerin 192.000 Euro im Jahr. "Die Behauptung, dass der Wirtschaftssenator weniger verdient, ist falsch. Von den viel höheren Pensionsbezügen für ihn wollen wir gar nicht reden", so Bergmann.

Globetrotter-Chef Bartmann fordert Neuwahlen

Der Streit war entstanden, weil Bergmann im Wahlkampf 150.000 Euro als Gehaltsgrenze für die Hauptgeschäftsführung genannt hatte. Der Chef des Unternehmens Globetrotter, An­dreas Bartmann, forderte deshalb inzwischen Neuwahlen. "Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht", sagte er dem "Hamburg Journal" des NDR. "Ein Blick in unser Wahlprogramm zeigt, dass wir die Zahl 150.000 immer nur als Grundlage für das Gehalt des Wirtschaftssenators angenommen haben. Tatsächlich verdient er mehr", sagt Bergmann. Allerdings hatte er nach der Wahl in einem "Zeit"-Interview erneut die 150.000 Euro als Obergrenze genannt.

Der Kammer-Präses betonte, dass die neue Kammerführung an der Einhaltung der Wahlzusagen arbeite: "Wir sind dabei diese Schritt für Schritt einzulösen. Wir haben zum Jahresanfang die Mitgliedsbeiträge gesenkt, was für die meisten Unternehmen in der Stadt zu einer Entlastung geführt hat", so Bergmann. Bis 2023 sinke das Beitragsvolumen um die Hälfte. "Zudem stoppen wir die unter früheren Kammerführungen übliche Verschwendung von Mitgliedsbeiträgen und arbeiten wie versprochen wirtschaftlicher."

Kammer wirtschaftlicher und effizienter

Die mittelfristige Finanzplanung sehe einen Etat von künftig 20 anstatt 40 Millionen Euro vor. "Dazu sind deutliche personelle Veränderungen notwendig, diese werden wir aber mit Augenmaß und im Dialog mit der Belegschaft gut bewältigen." Es werde weiter eine starke Kammer geben, die aber wirtschaftlicher und effizienter sein soll, so Bergmann. Wie berichtet, wird die Zahl der Stellen in der Handelskammer bis 2021 von 262 auf 200 reduziert. Damit fällt fast jeder vierte Arbeitsplatz weg. Betriebsbedingte Kündigungen gibt es aber nicht.

Drittens sei die Kammer dabei, Doppelstrukturen abzubauen. Dazu sei eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, die in Kürze Ergebnisse präsentieren wird. "Die Frage ist, ob wir beispielsweise die IHK Nord so reformieren können, dass sie unserer Mitgliedschaft einen Mehrwert liefern kann. Dazu gebe es bereits Vorschläge. "Wir wollen gern Teil einer wirtschaftlicheren IHK Nord bleiben."

