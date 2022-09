In dem Film «My Policeman» spielt Harry Styles einen Polizisten, der im Großbritannien der 1950er Jahre seine Homosexualität geheim halten muss. Dafür gab es nun einen Preis.

Der Sänger aus Großbritannien hat in dem Film «My Policeman» mitgespielt.

Film Harry Styles für Rolle in «My Policeman» geehrt

Toronto. Der britische Popstar Harry Styles ist zusammen mit dem Ensemble von «My Policeman» mit einem Preis ausgezeichnet worden. Beim 47. Toronto International Film Festival (TIFF) erhielten der 28-Jährige und seine Kollegen den Tribute Award, wie das Festival auf Twitter mitteilte. In einem Clip sagte der Schauspieler: «Die Arbeit an diesem Film hat uns allen sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass er Ihnen gefällt.»

Styles spielt in «My Policeman» einen Polizisten, der im Großbritannien der 1950er Jahre seine Homosexualität geheim halten muss. Der Film des britischen Regisseurs Michael Grandage feierte am Sonntag in Toronto Weltpremiere.

Laut TIFF wurden am Sonntagabend auch Brendan Fraser und Michelle Yeoh und Regisseur Sam Mendes ausgezeichnet. Das Festival wurde am Donnerstagabend mit der Weltpremiere von «The Swimmers» der Regisseurin Sally El Hosaini eröffnet.

Bis zum 18. September werden in Toronto knapp 260 internationale Filmproduktionen und über 60 Weltpremieren gezeigt. Am 18. September wird der TIFF-Siegerfilm verkündet, der in Toronto traditionell vom Publikum gewählt wird.

Styles ist aktuell auch auf Tour mit seinem Album «Harry's House».

© dpa-infocom, dpa:220912-99-724970/3 (dpa)

