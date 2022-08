Claudia Obert über neuen Freund: «Dauerkribbeln im Bauch!»

Berlin. Schwer verliebt zeigen sich derzeit Reality-TV-Star Claudia Obert und ihr neuer Freund Max. «Wir sind beide total verknallt, ich habe ein Dauerkribbeln im Bauch!», sagte die 60-Jährige («Promis unter Palmen», «Sommerhaus der Stars») der «Bild».

Sie habe den 24 Jahre alten Webdesigner in einer Bar in Hamburg kennen gelernt, erklärte Obert: «Eine Freundin sagt: «Guck mal, der Typ da starrt dich immer so an.» Plötzlich kam er rüber, innerhalb von Minuten haben wir uns geküsst.» Sie selbst sei nie auf die Idee gekommen «so einen Bubi anzusprechen», so Obert.

Seitdem erfahre sie von Max auch Unterstützung in ihrem Modeladen, sagte die Unternehmerin: «Er macht jetzt meine Webseite für mich neu und hat auch bei mir im Laden schon gekellnert, Schampus für meine Kundinnen ausgeschenkt, die waren auch alle ganz schön begeistert.»

© dpa-infocom, dpa:220801-99-229770/2 (dpa)