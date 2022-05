Köln. Sharon Battiste ist die neue RTL-"Bachelorette". Sie wird ab 15. Juni (20.15 Uhr) in der Show die Rosen verteilen. "Aber nur an diejenigen, die sie auch zum Lachen bringen können", machte der Sender in einer Mitteilung vom Mittwoch klar.

"Sie selbst bringt nämlich eine ordentliche Portion trockenen Humor mit und erwartet das auch von ihrem Mr. Right." Die 30 Jahre alte Wahl-Kölnerin mit jamaikanischen und deutschen Wurzeln sagt über die Flirtshow : "Ich glaube, das wird das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe."

Denn im letzten Jahr habe sich bei Sharon viel verändert, so RTL: Die gelernte Bürokauffrau verließ nach drei Jahren das TV-Format "Köln 50667", konzentriert sich nun auf ihren Job als Model und versorgt ihre knapp 134 000 Instagram-Follower mit Einblicken in ihr Leben. "Und auch privat gab es für sie kürzlich einen Wendepunkt: Nach einigen Jahren Funkstille sprach sie sich mit ihrem jamaikanischen Vater aus, der in England lebt. Wichtig für die Powerfrau, denn Familie hat einen hohen Stellenwert in ihrem Leben."

Als "Bachelorette" möchte sich Sharon auch von ihrer verletzlichen Seite zeigen, ihr persönliches Schicksal teilen, so der Sender. "Denn seit einiger Zeit leidet sie unter kreisrundem Haarausfall. Seitdem erfindet sie sich mit Perücken immer wieder neu – ein befreiendes Gefühl für Sharon, die anderen Betroffenen Mut machen will."

© dpa-infocom, dpa:220518-99-339201/3

