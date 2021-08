Barack Obama wird 60 - Feier mit 475 Gästen

Barack Obamas Geburtstagsfeier sorgt für große Aufregung. Kann man in Corona-Zeiten eine solche Riesenparty steigen lassen?

Washington. Der frühere US-Präsident Barack Obama wird 60. Der Demokrat feiert an diesem Mittwoch seinen Geburtstag. In den vergangenen Tagen sorgten Berichte über eine geplante Geburtstagsfeier mit angeblich Hunderten geladenen Gästen wegen steigender Corona-Zahlen in den USA für Aufsehen.

US-Medien berichteten, Obama plane am kommenden Wochenende eine große Feier auf der Insel Martha's Vineyard. Auf der Nachrichtenseite "Axios" hieß es, dass die Gäste geimpft sein und Corona-Tests vorweisen müssten. Es gebe eigens einen Koordinator für die Einhaltung der Covid-Regeln. "Axios" schrieb unter Berufung auf eine nicht namentlich genannte Quelle aus dem Umfeld der Obamas, 475 Gäste würden erwartet.

Keine Reaktion von Obamas Büro

Das Weiße Haus war daraufhin mit Nachfragen konfrontiert, ob Obama mit einer großen Feier in Zeiten wieder zunehmender Corona- Infektionen in den USA nicht ein falsches Signal senden würde. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte dazu, die Veranstaltung werde nach allen öffentlichen Berichten im Freien abgehalten. Weitere Details zu der Feier nannte sie nicht und verwies auf Obamas Büro. Das wiederum reagierte auf eine Anfrage zunächst nicht.

Obama war von 2009 bis 2017 Präsident der Vereinigten Staaten. Der amtierende Präsident Joe Biden war während Obamas Amtszeit dessen Stellvertreter.

